Tras más de 34 horas de paro, los colectivos reanudaron su servicio

Connect on Linked in

Luego de más de 34 horas de paro, las líneas de colectivos que responden a la empresa Dota han decidido levantar la medida de fuerza y a partir del miércoles comenzaron a brindar su servicio habitual.

Por un conflicto interno en la Unión Tranviaria Automotor (UTA), que incluyó el despido de un trabajador, los choferes de 60 líneas interrumpieron sus recorridos y se movilizaron a la sede del gremio. Hubo disturbios y 11 personas resultaron heridas.

Finalmente, después varias horas de reunión entre los delegados de la empresa, se confirmó que desde las cero horas se levantó el paro, y que se irá restableciendo el servicio hasta volver a funcionar con normalidad.

“Las empresas han cumplido acabadamente con todas y cada una de las obligaciones a su cargo con el personal, poseen sus haberes al día, sin atrasos de ninguna naturaleza”, expresaron. En tanto atribuyeron la medida de fuerza a “un conflicto intrasindical”, y destacaron que “las empresas resultan totalmente ajenas”.

El secretario general de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, dialogó con Radio Mitre sobre la toma de la sede de la agrupación que se está viviendo en estos momentos. Entrevistado por Alfredo Leuco, Roberto Fernández habló desde la azotea del edificio y aseguró: “Tengo el gremio tomado, nos robaron y rompieron todo”.

“Hablé con todos del Gobierno nacional, yo para que no haya ningún muerto, va a ser un desastre esto”, aseguró el titular y agregó que mientras oficiales de la Policía se encontraban fuera del lugar, ellos estaban adentro del recinto enfrentándose con quienes ingresaron al lugar. “Tenemos la Policía afuera y no adentro, si me tocó la hora me tocó, estamos en manos de Dios”, declaró.