Tres de los cuatro diputados por Entre Ríos juraron por la Patria

Hoy se llevó adelante la sesión preparatoria en la Cámara Baja nacional. De los cuatro diputados de la provincia que se integran al Congreso, uno sólo juró por Dios y los Evangelios. El resto, dos por el Frente de Todos y una legisladora por Juntos por el Cambio disidieron no optaron por la fórmula religiosa, según pudo registrar AIM. La ex intendenta también hizo su promesa por el ex presidente.

El intendente saliente de Basavilbaso y electo legislador de Juntos por el Cambio Gustavo René Hein fue el primero por Entre Ríos en jurar este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación. Lo hizo solo, con la fórmula “por Dios, por la Patria y los Santos Evangelios”. A continuación, compartieron el acto los dos diputados electos por el Frente de Todos, Blanca Inés Osuna y Marcelo Pablo Casaretto, con la legisladora de Cambiemos, Gabriela Lena. Los tres hicieron su juramente por la Patria, de acuerdo lo constatado por esta Agencia.

Al momento de tomar la palabra para confirmar la compromiso, Osuna agregó que también lo hacía por “Memoria, verdad y justicia; por los 30 mil; por Néstor Carlos Kirchner”.

Composición y corrimientos

En cuanto a la composición de los bloques, el Frente de Todos ostentará, en un principio, la primera minoría parlamentaria con un interbloque que contará con 120 integrantes.

La primera fuerza opositora, también sólo por ahora, será Juntos por el Cambio, que tendrá un interbloque con 116 diputados.

El resto de la composición de la Cámara se completará con el interbloque Federal que presidirá el bonaerense Eduardo “Bali” Bucca y contará con 10 legisladores; con el interbloque de Unidad Federal para el Desarrollo que conducirá el mendocino José Luis Ramón y que tendrá ocho integrantes; la izquierda que aportará dos legisladores; y el Movimiento Popular Neuquino que contará con un representante.

Lo que aparece como una certeza en los pasillos es que la foto de la conformación de la Cámara no durará mucho. Por lo pronto, el próximo 10 de diciembre se espera que por lo menos tres diputados – Victoria Donda, Daniel Arroyo y Juan Cabandié – presente su renuncia para ocupar un lugar en el Ejecutivo.

Sin embargo, las mayores modificaciones se esperan para marzo cuando Alberto Fernández concurra al Congreso para abrir su primer periodo de sesiones ordinarias.

Al comenzar la sesión se designó al radical Gonzalo Pedro Antonio del Cerro para presidir la reunión plenaria del cuerpo, ya que es un privilegio que se le otorga al legislador de mayor edad de la Cámara baja.

Uno de los primeros en jurar fue Sergio Massa, en medio de aplausos de sus pares e invitados especiales- y lo hizo, entre otros, junto a la legisladora de Consenso Federal Graciela Camaño, con quien luego se cruzó en un fuerte abrazo.

Uno de momentos donde hubo mayores festejos y donde entonaron cánticos fue cuando asumió Máximo Kirchner, quien dijo: «Por la Patria, por este día y en este día, sí, juro».

El primer diputado que prestó juramento fue el pampeano radical Martín Berhongaray, quien lo hizo en primer término por «problemas de salud», según informó el secretario parlamentario del cuerpo, Ernesto Inchausti,

Con información adicional de Tiempo Argentino.