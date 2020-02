Tres secretos infalibles para estar siempre motivado

Print This Post

La verdad es que uno no está siempre motivado. Lo primero que tienes que entender es que la motivación es algo que fluctúa, que varía y que depende de muchísimos factores: depende de tu estado de ánimo, depende de si has tenido un buen día o un mal día, depende de tus expectativas y también depende de tu entorno.

La cuestión está en que es irreal intentar estar siempre motivado porque no somos robots, somos humanos y como tales, todo nos afecta.

Así que si ves a alguien que siempre está motivado y que su vida parece perfecta, simplemente no te lo creas porque es una mentira, no se puede estar siempre al 100 por ciento motivado y tampoco deberías aspirar a eso… porque eso te hace daño.

Cómo estar motivado

Si tú pretendes estar siempre motivado vas a ver que eso es imposible de mantener, y te va a hacer daño porque vas a pensar que otras personas saben algo que tú no sabes, que esas personas hacen algo diferente a lo que tú estás haciendo y eso te mete muchísima presión, con lo que tus expectativas son muy altas, y si no puedes cumplirlas te vas a desmotivar más que motivarte.

El truco y de lo que esto trata realmente, es lograr que entre los momentos de desmotivación y los momentos de motivación haya el menor espacio de tiempo posible, que seas capaz de recuperar tu estado de motivación de forma sencilla, porque piensa que es mucho más fácil mantenerte motivado que motivarte desde 0, y para eso te voy a explicar 3 secretos que puedes utilizar para mantener tu motivación:

Dedica dos minutos al día a revisar tus motivos

El primer secreto consiste en dedicar dos minutos de tu día única y exclusivamente a reconectar con tus motivos.

Y es que con el día a día es normal desconectar de esos motivos que te están impulsando. Con todo el trabajo y las cosas que tenemos que hacer, es fácil perder el norte, por eso te recomiendo dedicar sólo dos minutos en tu día para reconectar con tu «por qué», es decir, por qué estás haciendo las cosas, cuál es la motivación que hay detrás de lo que estás haciendo.

En el año 2012 me propuse escribir mi primer libro: «El Método Rocket Blogger» y lo que hice fue, por un lado, hacer público que estaba escribiendo un libro y por otro lado ponerlo a la venta.

El primer día empezaron a entrar ventas, el segundo también, el tercero también… y así fue a lo largo de siete meses que estuve escribiendo el libro; pero conforme iban pasando los días, con todo el trabajo que tenía y mis quehaceres diarios, llegó un momento en el que me saturé y que me plantee incluso no publicar ese libro, devolverle el dinero a toda la gente que lo había comprado y lo había reservado en aquel momento, y olvidarme de aquel tema.

Pero antes de hacer eso lo que hice fue reconectar con los motivos por los cuales estaba escribiendo ese libro: yo quería ser reconocido en el área del blogging, quería dar conferencias por todo el mundo hablando de ese tema, quería que empresas contratarse en mis servicios para asesorarlos sobre blogging…

Todo eso me hizo reconectar con mi propósito, con los motivos que un día me hicieron decidir escribir un libro y durante todos los días empecé a dedicar unos minutos de mi día para reconectar con esos motivos para afianzarlos, para hacerlos fuertes y para que yo no tirase la toalla.

Y no publicar ese libro hubiese sido un gran error porque se vendieron más de diez mil copias y yo conseguí ese objetivo de convertirme en una referencia en ese tema.

La cuestión está en que estar motivado no es más que tener los motivos correctos que te empujan para hacer algo, y se trata de ir revisando esos motivos constantemente, porque lo que hoy te motiva quizás mañana deja de motivarte, por lo que te recomiendo estar en constante análisis de esos motivos.

Sobre todo, los has de pensar de forma lógica o racional y de forma emocional, porque si no lo haces así esos motivos no te van a tirar para adelante.

Júntate con personas que ya lo estén logrando

El segundo secreto consiste en juntarse con gente que ya esté logrando lo que tú quieres lograr.

Ya sabes que somos la suma de las cinco personas con las que más nos relacionamos; de forma que si tú quieres conseguir algo júntate con gente que ya esté logrando eso que tú tienes en mente.

Eso te va a motivar, aprenderás muchísimo y crearás sinergias con esas personas que ya están en ese punto.

Por ejemplo, si quieres ponerte en forma o quieres salir a correr cada día, júntate con gente que ya esté corriendo cada día, porque vas a pensar «si ellos pueden yo también puedo» y eso es súper motivador.

O por ejemplo si quieres crear un negocio, júntate con gente que ya tenga un negocio, porque vas a aprender de esas personas, de los errores que ellos han cometido. Te van a dar consejos que vas a poder aplicar en tu día a día y además vas a ver que eso es posible: si ellos lo han logrado tú también ¡no vas a ser menos!

Por eso yo cada semana intento quedar con gente que está logrando grandes resultados a nivel de negocios. Eso me motiva, me inspira y me hace despertar mi ambición para querer más y para superarme.

Ver que otras personas están logrando muy buenos resultados es algo que para ti puede ser muy motivador si es lo mismo lo que quieres conseguir. Te recomiendo probarlo.

Visualiza de forma creativa

Y el tercer secreto consiste en visualizar aquello que quieres conseguir en tu vida: eso te va a motivar muchísimo.

Para eso yo utilizo una técnica conocida como visualización creativa que consiste en visualizar con todo lujo de detalles, de una forma vívida aquello que quieres conseguir en tu vida. Siendo importante poner un especial énfasis en la emoción de haberlo conseguido, aunque no hayas conseguido todavía.

Esta técnica ha sido utilizada por grandes figuras de la historia como por ejemplo Michael Jordan, que cada noche se visualizaba a sí mismo lanzando y anotando el último tiro del partido dándole la victoria a su equipo.

Cuando visualizas de forma creativa aquello que quieres conseguir en tu vida, lo que haces es activar tu sistema reticular ascendente -o lo que es lo mismo, tu percepción selectiva-.

Empiezas a ser consciente de todas las oportunidades que van surgiendo en tu vida para que tú consigas tu objetivo y dime, ¿qué hay más motivador que saber que lo que estás persiguiendo lo vas a lograr?

Pues eso lo consigues con la visualización creativa.

Si te interesa este tema te recomiendo un libro que se llama «Visualización Creativa» de Shakti Gawain, y que tienes disponible en español e inglés. Es un libro que me ha cambiado la vida, ya que casi todo lo que he visualizado, lo he conseguido.

