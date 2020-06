Trossero: “Hay malestar e incertidumbre en los productores”

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

La situación de los productores “es preocupante”, porque las medidas del Banco Central de la República Argentina (Bcra) sobre el dólar “generan un gran desconcierto”, indicó a AIM el Consejero de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), Dante Trossero, quien indicó: “Es una pena que en esta circunstancia, que agronómicamente viene bien, no se cuide a la producción”.

El endurecimiento del cepo al dólar, con mayores restricciones al comercio exterior “generan un gran desconcierto, ya que estábamos acostumbrados (en estos últimos años) a mirar mercados internacionales o condiciones climáticas para una siembra pero, ahora, a mitad de la siembra de trigo, nos cambian las condiciones para comprar insumos y eso produce malestar e incertidumbre”, indicó a esta Agencia Trossero.

En ese marco, adelantó que si no se modifican las condiciones “habrá una gran merma en la producción, porque no hay previsibilidad”, e indicó que desde las entidades del campo están convencidos que estas medidas se van a rever, ya que no hay posibilidades de comercializar o comprar fertilizantes con un dólar a 115 y vender con el dólar divisa”.

Para buscar soluciones Coninagro solicitó audiencia con las autoridades del Bcra y otros funcionarios, lo que genera expectativas: “Creo que van a entender, porque apostar a la producción es la forma de que ingresen divisas legitimas al país y está demostrado que quitando un poco de presión aumenta el ingreso de divisas”.

Otros temas en agenda

Por otro lado, Trossero comentó que “preocupa la situación de infraestructura”, ya que hay departamentos en los que no se puede transitar por los caminos de la producción y necesitan respuestas por parte del Estado. “Lo estamos tratando pero es un eterno problema, sobre todo en el centro de la provincia”, subrayó.

También, advirtió que la suba del 50 por ciento del Impuesto Inmobiliario Rural (IIR) desalienta la producción: “Es inagotable el ansia de recaudación, los gobernantes, quienes suben los impuestos sobre los índices de inflación, solo piensan en recaudar más cuando deberían reducir gastos”.

Reducir presión sobre cooperativas

Los referentes de Coninagro analizan el proyecto de Ley que ingresó en la Cámara Baja provincial para reducir la presión impositiva a las cooperativas entrerrianas. La iniciativa “es buena, porque todo lo que podamos reducir de carga impositiva a las cooperativas se trasladarán a los productores y hará que la producción aumente”.