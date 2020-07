Tucumán: Ambientalistas intimaron a Medio Ambiente para que los ingenios no contaminen

Print This Post

La Fundación Ecológica Ave Fénix, mediante carta a documento, intimó al secretario de Medio Ambiente de la provincia (Sema) Alfredo Montalván, para que haga cumplir la ley 7460 sancionada en Tucumán desde 2004.

Como todos los años esta postal se repite en la provincia. La “lluvia negra” producto de la quema de caña y de la falta de filtros en las chimeneas de los ingenios hace irrespirable el aire en algunas localidades del sur de la provincia. Por lo tanto, los ambientalistas exigen a las autoridades más controles y que se cumpla ley sancionada hace más de 15 años.

«Solicito que de inmediato se proceda a tomar las medidas administrativas a fin de hacer cumplir la ley que regula los parámetros de los ingenios azucareros para que acaten, prevengan y eviten la contaminación atmosférica» señaló Gustavo Masmud miembro de la organización ambientalista.

Es importante destacar, que ni bien arrancó la zafra 2020 la Fundación Ecológica Ave-Fénix denunció en repetidas oportunidades que los ingenios producen más de 100 toneladas diarias de hollín y materiales particulado que son lanzados, a través de las chimeneas sin filtros, al medio ambiente y que provocan diferentes enfermedades.

«Los problemas ambientales no cesan en la provincia de Tucumán y esto no podemos seguir soportándolo. De no cesar la lluvia de cenizas accionaremos civil y penalmente» señala la carta documento, recordando a Montalván que «es un funcionario público y que por tal motivo lo hace pasible de sanciones previstas en el artículo 248 del código penal».

Además, el ambientalista contó que pese a las incontables denuncias realizadas por vecinos del sur la provincia, a través de las redes sociales por contaminación ambiental, desde el organismo de control de la provincia no se obtuvo respuestas.

“Vecinos de Monteros, Concepción, Aguilares y Alberdi hacen sentir a diario su descontento en las redes sociales por la falta de controles a los ingenios y en los campos donde se queman los cañaverales. Hasta aquí no tuvimos respuestas por eso enviemos la carta documento al Sema y ya estamos, junto a nuestros asesores, trabajando para enviar otra a un Intendente de una importante ciudad del sur tucumano para que haga cumplir la norma”, adelantó Masmud.

Fuente: Primera Fuente.-