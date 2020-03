Un laboratorio local incrementará la provisión de alcohol en gel para administración provincial

Connect on Linked in

Mediante una nueva conferencia en vivo realizada desde Casa de Gobierno, funcionarios del gobierno de Entre Ríos brindaron un nuevo informe sobre la situación epidemiológica en la provincia por el Covid-19. También se dio cuenta de otras acciones que se llevan a cabo ante la emergencia sanitaria.

En la conferencia se confirmó el acuerdo con un laboratorio local para la provisión de alcohol en gel y la posibilidad de ampliarlo a otros elementos de primera necesidad sanitaria que se requiere ante la presencia del coronavirus. También se destacó la buena marcha del programa de educación a distancia que puso en marcha el CGE ante la suspensión preventiva de las clases.

De la conferencia que se realizó a través de una transmisión online desde la Sala de Periodistas de Casa de Gobierno, respondiendo preguntas en vivo participaron el ministro de Producción y Turismo, Juan José Bahillo; el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller; y el director de Epidemiología, Diego Garcilazo.

El ministro de Producción, Juan José Bahillo, puntualizó que el gobernador Gustavo Bordet en esta situación excepcional “nos ha instruido a trabajar de manera transversal y complementaria de todos los ministerios». En este sentido, se está trabajando en su área para acercar en productos esenciales como es el alcohol en gel y la lavandina. Dijo que el gobernador Gustavo Bordet le encomendó articular con la industria farmacéutica local para facilitar, dentro de las normativas vigentes, la posibilidad de ampliar la elaboración de insumos básicas para el sistema provincial de salud.

Detalló que es por ello que se ha tomado contacto con dos industrias farmacéuticas del parque industrial de Paraná que permitirá que en los próximos días contar con una producción de alcohol en gel a nivel local que permita abastecer a todos los efectores públicos de salud y privados, comedores escolares, dependencias el CGE, a la administración pública y sectores que se consideren sensibles, y dijo que el Ministerio de Salud de Entre Ríos estimó en, al menos, ocho mil litros mensuales el consumo para atender la demanda del sistema provincial.

En ese marco se concretaron reuniones con directivos y equipos técnicos del Laboratorios Lafedar, ubicado en el Parque Industrial de Paraná, con funcionarios de los ministerios de Salud, Economía y Fiscalía de Estado, y se concluyó que esta empresa está en condiciones de comenzar a producir a la brevedad.

Dijo que si bien en esta fase inicial se avanzará en cubrir las demandas de provisión pública, se avanza en paralelo a través de la Dirección General de Defensa del Consumidor y Seguimiento de Precios dependiente del Ministerio de Producción. En este sentido se está monitoreando la pronta provisión de otros insumos sensibles como ser agua lavandina, barbijos y demás descartables de primera necesidad sanitaria. “En caso de que estos insumos escaseen o sus precios tengan variaciones especulativas se tomarán similares medidas que las afrontadas para cubrir la demanda pública del alcohol en gel”, indicó Bahillo.

Cloro

Sobre el suministro de lavandina dijo que se realizó un contacto con un proveedor que ha garantizado para la próxima semana la provisión de 30.000 litros. Dijo que el Ministerio de Salud quien asignará los criterios de distribución de este elemento sensible y agregó que se están también estableciendo contactos con otras empresas de química para los jabones, tanto de uso doméstico como sanitario, para que tampoco falte.

Por otro lado, dijo que «el Ministerio de Producción, que tiene bajo su competencia la Dirección de Defensa del Consumidor, en estrecho vínculo con el Ministerio de Producción de Nación, está estableciendo contactos y relevando los supermercados de la provincia para que no haya faltante de jabón en gel y de otros productos de primera necesidad. “En virtud de lo que sucedió el fin de semana en los supermercados, queremos que esto no sea una oportunidad para que algunos pocos, pero muy malos ciudadanos, se aprovechen de las necesidades de los entrerrianos”.

Además, precisó que para que no falten mercaderías y que no haya abuso de precios, se está haciendo un control permanente y labrando las actas necesarias. “Cuando tengamos la reglamentación del anuncio que hizo ayer la Nación de poner precio límite a más de 50 artículos, rápidamente vamos a implementar un sistema de control para llevarle tranquilidad a las familias entrerrianas de que vamos a evitar que algunos pocos, pero con mucha capacidad de daño, puedan sacar un provecho muy mezquino de esta situación”.

Por su parte, el ministro Bahillo dijo que “estamos haciendo una evaluación permanente de la abrupta caída de la actividad económica y cómo va a impactar esto en todos los sectores de la producción, los más rápidamente afectados son os sectores vinculados al turismo pero afecta a toda la trama social y productiva de nuestra provincia”.

En este sentido, “los sectores de la economía social, de la economía más vulnerables son sectores a tener muy en cuenta. Estamos haciendo un relevamiento de la situación, tenemos una característica y es que no sabemos la duración de la situación actual, por lo tanto no podemos dimensionar porque si uno no tiene el período no puede dimensionar en cuánto puede estar afectando. Cuando tengamos cierta certeza seguramente, porque ya lo hemos hablado con el gobernador, vamos a implementar algunas líneas de sostenimiento y ayuda a estos sectores más vulnerables de nuestra comunidad”.