Un periodista revelÃ³ tener un listado de agentes ‘inorgÃ¡nicos’ que colaboraban en el armado de causas en ParanÃ¡

El presidente de la Asociación de Prensa Digital de la República Argentina (Apdra), Pablo Ceccarelli, dialogó con Radio La Voz sobre la causa que investiga las presuntas maniobras de espionaje ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri.

Según relató, hace un tiempo publicó una fotografía donde el ex presidente Mauricio Macri – en aquel momento, candidato a presidente – junto a Sergio Varisco «iban haciendo el cierre de campaña en una camioneta (Toyota Hilux de color blanco) rodeado de varios custodios de ‘Tavi’ Celis y publiqué que la camioneta era propiedad de Celis, incluso, después de publicar la foto, a modo de broma le comenté a mi mujer: ‘mañana estoy en cana’, de hecho, a los tres días, estaba preso».

«Todo fue a raíz de una fábrica de causas que ahora se está descubriendo, que es de público conocimiento en todo el país, una sistemática e ilegal maquinaria de escuchas que montó el macrismo y la fábrica de causas de (Patricia) Bullrich y (Rogelio) Frigerio», agregó Pablo Ceccarelli.

Respecto al papel del falso abogado Marcelo D’Alessio, el periodista consiguió descubrir que «tenía un subordinado (en Paraná) que, lamentablemente, es uno de nosotros, cuando digo de nosotros, hablo de un compañero trabajador de prensa que desde hace más 18 años está en la nómina del personal civil de Inteligencia, uno de los conocidos como inorgánicos, que cobra sueldo junto a otros funcionarios» de la AFI.

En el listado está «identificado con nombre, apellido y con un apodo también, que no lo voy a decir en este momento, aunque tengo la lista de todos los agentes inorgánicos. Si no estaría seguro – de tener ese material – no estaría hablando», afirmó a Radio La Voz.

«Lamentablemente, tenemos en esa nómina a un periodista de Paraná que ya está nombrado en la causa – remarcó Ceccarelli – causa en la que, como particular damnificado, me voy a presentar como querellante también, fui víctima de escuchas ilegales y fábrica de causas durante el gobierno de Macri, como no me voy a presentar», anticipó.

«La planilla la tengo y jamás voy a revelar la fuente», destacó Ceccarelli. «Me voy a presentar como particular damnificado, voy a hablar con un abogado de Buenos Aires porque la causa se tramita allá», recordó.

Fuente: Radio La Voz.-