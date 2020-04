Una propuesta para celebrar la Pachamama, debatiendo el sistema productivo

Connect on Linked in

El Colectivo de Trabajadores Por La Ventana, en oportunidad de celebrarse el Día Internacional de la Tierra, se expresó frente al contexto social, económico y ambiental, donde plantearon repesar los modos de organización productiva y vínculo con la Naturaleza. Es una “batalla cultural tan necesaria e imprescindible”, dijeron a AIM.

“Asistimos al derrumbe de una cartografía del mundo capitalista que conocemos es decir somos protagonistas de un cambio profundo de un tiempo de larga duración –de estructuras y mentalidades– que aspira a recuperar saberes, sentires, relaciones, diálogos, conceptos que esa uniformidad moderna quiso sepultar. Otra forma de vincularnos, de cuidarnos, de colaborar aceptando las diferencias que tenemos y buscando las coincidencias. Ese nuevo entendimiento busca reforzar lo comunitario como un invalorable y venerable bien, así como lo es el maíz para las culturas ancestrales de Abya Yala (pueblo originario de Panamá”. De este modo abrieron la reflexión desde el Colectivo de Trabajadores Por La Ventana, que envió un documento a esta Agencia para discutir los escenarios futuros.

“Alentamos a preparar un nuevo barbecho y no sabemos bien, nadie sabe, cuáles serán los frutos de este despliegue de participación, compromiso, esfuerzo comunitario en contraposición al sistema capitalista y los sectores que sostienen la depredación de la vida misma. No nos motoriza la ganancia, ni el dinero y su consecuente colonialidad que son propios de la modernidad y del capitalismo. Esa es la tensión latente entre lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer, y que llamamos buen vivir/ vivir bien y bello. Desde este marco ideológico nos proponemos analizar, comprender y explicar concretamente los problemas que más preocupan para indagar conjuntamente sus causas que nos atraviesan como sociedad en perspectivas de proyectos emancipadores”, señalaron a propósito de celebrar este 22 de abril el Día Internacional de la Tierra o Pachamama, tal como se la conoce en estos puntos del planeta.

Otra perspectiva

“Los derechos humanos, la vida en armonía con la naturaleza; los riesgos de la actividad industrial, agrícola y extractiva saqueadora de la naturaleza donde los personas somos partes, la salud del suelo y los cursos de agua, son algunos de los temas que nos interpelan. Causa que nos moviliza consciente y organizadamente como militantes en la resistencia al actual sistema que perturba la biodiversidad, saquea las riquezas y patenta la vida en claro ejemplo de las multinacionales que en todo el mundo y aquí también con su poder de lobby intentan una ley de semillas acordes a su ‘modelo productivo con agrotóxicos’”, criticaron en un repaso sobre los ejes que hoy se discuten para plantear una nueva organización.

“A partir de esta emblemática fecha del ‘Día Internacional de la Pachamama’ sin dejar de tener presente y como horizonte el reglamento Provisorio de Tierras de José Artigas de 1815 nos pronunciamos en torno de la vida en armonía con la naturaleza y la producción de alimentos sanos y en cercanía, y las posibilidades de promover chacras biológicas comunitarias agroecológicas. Necesitamos de fortalecer otros vínculos “donde nadie es más que nadie”, donde la salud sea transversal a todos los seres humanos y que seamos capaces de proteger y alojar a todos aquellos que el sistema desechó. Ejemplo de esto es la impune fumigación de pueblos, territorios y escuelas donde los gurises son los primeros afectados-contaminados”, afirmaron en una proclama de principios para la discusión.

Finalmente, desde La Ventana saludaron a “todos los colectivos y militantes que surcan nuestros territorios, y dan la batalla cultural tan necesaria e imprescindible para la vida misma”.