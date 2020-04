Upcn pide apoyar a los trabajadores

Print This Post

En el marco de la pandemia del Covid-19, la Unión Personal Civil de la Nación (Upcn) expresó su preocupación ante los temas sin resolver con los trabajadores de Salud. El reclamo se basa en cuestiones de seguridad, la autorización de suplencias ante las licencias actuales, mayor información sobre la asignación estímulo de 5.000 pesos y el transporte público. “Queremos conocer las decisiones que adoptará el ministerio de Salud, ya que hemos pedido explicaciones sobre varias cuestiones relevantes, y hasta el momento no hemos tenido respuestas”, señaló la secretaria Gremial del sindicato, Carina Domínguez.

Si bien reconocemos que se están tomando las precauciones pertinentes en cuanto a infraestructura para afrontar la pandemia, Dominguez advirtió que «no hay una estrategia clara para atender los problemas de los trabajadores. Desde Upcn tenemos conocimiento de que en muchos hospitales y centros de salud cuentan con elementos de protección personal e insumos para estos días, pero existe cierta incertidumbre en cuanto al abastecimiento de estos elementos para las próximas semanas, donde seguramente existirá una mayor circulación del virus. Cabe destacar, que no solo es importante contar con la cantidad suficiente, sino también que los elementos de seguridad sean de buena calidad».

En cuanto a las suplencias que se generan por el personal que no puede ir a prestar servicio por estar comprendido dentro del grupo de riesgo, la secretaria gremial reclamó que «sean cubiertas. Quieren esperar que la emergencia llegue a una fase más complicada para autorizar los reemplazos, pero mientras tanto los enfermeros, los médicos y quienes limpian el hospital están exigidos. No están cuidando al trabajador, y es lo que más tenemos que cuidar dentro del sistema de salud en este momento. No invertir o ajustar el presupuesto en estas necesidades es una mala política. En lugar de achicar hay que reforzar los planteles de personal”.

Sobre la asignación estímulo de 5.000 pesos definida por el gobierno nacional, «desde el gremio advertimos que falta información. Hemos elevado una nota solicitando al gobierno provincial que explique el mecanismo con el cual se hará efectiva la percepción de este estímulo, pero aún no tenemos precisiones. Hay dudas, y la situación económica es angustiante porque este año no hubo recomposición salarial”, cuestionó Domínguez.

Upcn también pidió que se solucione el problema del transporte público. «Solicitamos boleto gratuito para los trabajadores que concurren a los efectores de salud, ya que para cumplir el horario en el que se deben tomar las guardias, los trabajadores tienen que salir de sus hogares muy temprano, cuando no hay colectivos y es muy costoso afrontar este gasto. Como respuesta, el Gobierno planteó que se utilicen los autos oficiales para el traslado del personal. Esta alternativa todavía no se está implementando».

Finalmente, Domínguez sentenció: “No desconocemos los esfuerzos que se están realizando, pero hay que escuchar a los trabajadores. No hace falta tener más coordinadores o expertos para consultoría en el Ministerio, los equipos de salud pública son excelentes y conocen las instituciones, las caminan todos los días y están en la primer fila de fuego. Es hora de estar al lado de ellos para afrontar esta emergencia”.