Upcn repudió flexibilización laboral y exigió medidas de seguridad

La Unión Personal Civil de la Nación (Upcn) solicitó al ministerio de Salud que se cubran las suplencias, rechazó la incorporación de personal transitorio bajo la figura de monotributistas y que se ejecuten rebajas salariales, en el marco de la pandemia causada por el Covid-19. También solicitó un espacio de articulación entre la patronal y los trabajadores, para delinear estrategias para enfrentar la pandemia.

El gremio, reclamó “con urgencia la cobertura de suplencias en reemplazo del personal que no concurre a las instituciones por estar incluido en grupo de riesgo”, y pidió “la pronta evaluación conjuntamente con las comisiones de suplentes de las necesidades conforme la complejidad del hospital y nivel de ausentismo”.

Asimismo, rechazó “la incorporación de personal transitorio bajo la figura de monotributistas, ya que en el contexto de la pandemia no debe precarizarse al trabajador, como se anticipa sucederá en Gualeguaychú y Paraná”.

En ese sentido, advirtieron que el sindicato no aceptará ningún acto, discusión o intención por parte del gobierno de realizar rebajas salariales: “Exigimos que ningún trabajador sufra descuentos en sus adicionales por estar comprendido en grupos de riesgo”.

En ese marco, pidieron la adhesión del gobierno provincial al Decreto Nacional 315/20 referido a la asignación estímulo para el personal de salud, y que el incentivo sea abarcativo a todos los empleados que asisten a hospitales y centros de salud.

Además, señalaron que mientras persista la emergencia sanitaria, “debe asegurarse una mejora salarial para los trabajadores de salud actualmente instrumentada mediante un aumento excepcional en el código del adicional por riesgo (Decreto 318/20 y 521/20). Los trabajadores afectados a la atención de la pandemia deberían, a nuestro entender, recibir un aumento significativo en la coparticipación arancelaria (código 234) de acuerdo al nivel de complejidad del hospital”.

Habiendo tomado conocimiento que nuestro país registra el mayor porcentaje de trabajadores de salud contagiados por Covid-19 hasta el momento, reclamaron “como medida excluyente que se garanticen los elementos de protección personal en cantidad y calidad”, y pidieron al ministerio que comunique a los responsables de los servicios y a las organizaciones gremiales la disponibilidad y detalle de insumos y EPP adquiridos para enfrentar la atención de pacientes durante las próximas semanas, ante la probabilidad de enfrentar una nueva fase de la pandemia.

Por otro lado, exigieron “que se modifique el vínculo laboral de los médicos de la guardia del hospital San Martín, quienes perciben sus remuneraciones mediante monotributo, designándolos en un interinato o suplencia extraordinaria, para evitar que ante la no concurrencia a la institución por eventuales contagios dejen de percibir sus ingresos y además cuenten con los derechos básicos que les corresponden”.

También, requirieron que “se informe los lugares previstos para el personal de salud que deba permanecer en estado de aislamiento y no pueda hacerlo en sus casas”.

Además, reclaman una solución al problema del transporte: “Insistimos en la necesidad de disponer de boleto gratuito para asegurar el traslado de los trabajadores en las grandes ciudades de la provincia”.

Por otro lado, reiteraron la necesidad de contar con un protocolo para la prevención de casos de coronavirus en el ámbito de la administración pública y rechazaron “de plano la posibilidad de que se suspendan las licencias profilácticas este año”.

Otro de los puntos del documento que se presentó al gobierno, manifiesta “la preocupación ante los anuncios de incorporación de camas en la Escuela Hogar para la atención de adultos mayores, sin contemplar mayor cantidad de personal de salud para estos pacientes”.

Desde el sindicato enunciaron que esperan “que se adopten los recaudos necesarios para no dejar a la deriva a los suplentes que presten servicio durante la pandemia frente a la circunstancia de contagio o necesidad de aislamiento, o bien de aquellos que deban realizar aislamiento por tener un familiar con covid-19”, y demandó “la vacunación para la gripe del personal de comedores, según lo acordado con UPCN y anunciado en el informe epidemiológico del 30 de marzo pasado”.

Espacio de diálogo y articulación

Ante este complejo escenario, Upcn propició que el ministerio de Salud “designe interlocutores con poder de decisión para llevarle los planteos de las graves problemáticas que surgen del contexto actual, a fin de lograr una clara información y alcanzar respuestas inmediatas para los trabajadores”.

En ese marco, consideraron “que resulta importante profundizar las acciones de la Red provincial de atención y acompañamiento remoto en Salud Mental en lo que respecta a los trabajadores, generando espacios de apoyo y contención ante el difícil momento que están viviendo”.