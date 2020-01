Vacaciones divertidas en compañía de libros y juegos 

Connect on Linked in

Un año más, Fundación Leer lanza «Leer 20-20. El Desafío – Edición verano«, para que las familias accedan, de forma gratuita, a una plataforma digital con libros, audiolibros y videos. Además, recibirán juegos todos los viernes de enero y febrero para entusiasmar a los chicos con la lectura.

Está comprobado que los niños que no leen durante el verano pierden dos o tres meses de desarrollo lector, mientras que los niños que sí lo hacen, tienden a ganar un mes en capacidad lectora. Por eso, es fundamental que los chicos tengan acceso a libros y a momentos de lectura durante las vacaciones.

El receso escolar y la mayor disponibilidad de tiempo nos dan las condiciones ideales para que los adultos dediquemos un momento cada día para leer con los chicos. Con el fin de ayudar a los adultos a acercar a los niños a la lectura de manera divertida y absolutamente gratuita, Fundación Leer ofrece su plataforma digital Leer 20-20. El Desafío (desafio.leer.org) que se prepara para el verano con nuevos libros infantiles y juegos en línea. Todo disponible desde cualquier celular, Tablet o computadora.

Además, desde el 3 de enero, y durante todos los viernes de enero y febrero, las familias registradas en la plataforma recibirán a su mail juegos para seguir divirtiéndose con las historias que brinda esta campaña.

Quienes buscan planes para el verano, encontrarán en la plataforma Leer 20-20. El Desafío una excelente oportunidad para disfrutar en familia al tiempo que acompañan a los chicos en su formación como lectores. ¡Leer durante el verano ahora es mucho más fácil!

«Leer fue lo que más me costó de la escuela, en segundo grado fui el último en aprender y sin eso no podía pasar de grado. Eso me daba miedo y decía que no podía. Este desafío cambió lo que más me costaba en un pasatiempo para divertirme.» Ramiro Barraza (El niño más lector de Buenos Aires, de Leer 20-20).