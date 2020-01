Vaticinan inflación mensual del cuatro por ciento

Print This Post

Las principales consultoras vaticinan que la inflación del primer trimestre del año difícilmente baje de escalones del tres al cuatro por ciento mensual.

El relanzamiento del sistema de “Precios Cuidados” constituye una herramienta para mantener estables los precios por tres meses. “Son precios de referencia para el consumidor”, explican fuentes de la conducción económica al tiempo que anticiparon a Ámbito que “se incorporarán permanentemente productos y se realizarán también canastas regionales”.

El acuerdo es por un año y los participantes se han comprometido a no cambiar el producto ofrecido, salvo alguna situación muy particular como por ejemplo, faltante de la materia prima. Es decir, la intención es que el consumidor siempre encuentre los productos ofrecidos y observe que por tres meses los precios no se alteran.

La previsibilidad para el consumidor a lo que se sumó el paquete de medidas para impulsar una mejora en el consumo, son dos herramientas que tienen como objetivo que el motor de la economía comience a funcionar.

El gobierno cuenta con una ventaja, la importante capacidad ociosa de los sectores productivos, pero también sabe del elevado nivel de endeudamiento que hoy sufren las empresas -y no solo las Pymes-.