Vecinalistas evalúan nuevas acciones legales por la falta de servicio de recolección de residuos

La Asamblea Ciudadana Vecianalista de Paraná pidió un informe a la Fiscalía de Estado para saber cuántos camiones de la Dirección Provincial de Vialidad ofrecidos por la provincia para ser afectados a la recolección de basura en la capital pidió el municipio. Así lo confirmó a AIM el abogado de los vecinalistas, luego de darse a conocerse hoy un fallo del STJ que confirma la sentencia de que el STJ del juez de Juicio y Apelaciones, Alejandro Cánepa, que obligó a la comuna a implementar un plan de trabajo.

Con el voto de los jueces Susana Medina, Bernardo Salduna y Miguel Giorgio, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos dio a conocer hoy un fallo en donde confirmó la decisión del juez Cánepa, que había declarado abstracta la demanda del municipio contra el gremio de municipales Suoyem mediante un amparo contra la medida de fuerza que afectaba el servicio de recolección de basura. Quedó abstracto porque la Secretaría de Trabajo provincial declaró la conciliación obligatoria en el interín. El máximo tribunal también se expidió ante el pedido de la Municipalidad de impugnar el pedido de la Asamblea Ciudadana Vecianalista de que se recolecte la basura, y en este sentido no hizo lugar a la solicitud oficial, confirmó a esta Agencia el abogado Cesar Ariel Cesario.

Ante el juez Cánepa los asambleístas habían pedido una acción de ejecución restablecer el servicio de recolección de residuos, que admitió en una sentencia dictada el 13 de noviembre pasado. También por esa vía ordenó a la Municipalidad de Paraná a diseñar un plan de emergencia y otro de trabajo para los próximos 15 días, informando a los vecinos diariamente de cómo se llevaba a cabo. Justamente este plan es el que los vecino reclamaron se informó recién ayer, y del mismo objetan que no se ha cumplido.

“Entendemos que la Municipalidad no ha cumplido con la sentencia de Cánepa”, sostuvo el abogado, y adelantó que evalúan medidas a seguir. “El plan es un desastre”, apuntó el letrado que insistió que no han cumplido con lo prometido a la justicia: “Dicen que han pedido el auxilio de (Dirección Provincial de) Vialidad en 10 camiones y eso es falso. Jamás volvieron a pedirlos”, planteó sobre la asistencia que había ofrecido la Provincia ante la falta de insumos y vehículos que había aducido el municipio. “Por ejemplo; dicen que en la unidad municipal 1 hay tres unidades para la recolección y ayer nos enteramos que no están saliendo porque no tienen equipamiento”, detalló Cesario, que comentó que ya han pedido un informe detallado a través de Fiscalía de Estado si hubo o no oficialmente pedido de camiones por el municipio.