Vecinos atrapados entre el Dengue y el Coronavirus

Los inconvenientes con el abastecimiento de agua se prolongan en ciertos sectores de la ciudad. Este viernes el intendente se reunió con referentes de distintos barrios afectados y les adelantó una serie de medidas de emergencia. Pero en la cotidianidad, los vecinos con epicentro en barrios Rocamora y Paraná V siguen con los problemas de contar con el vital elemento. “La gente está cansada, no vemos una solución concreta y real, y esto va para largo”, dijo AIM Marina, una comerciante de las zonas afectadas.

Inesperadamente la provisión de agua potable comenzó a ser un problema cotidiano en ciertos sectores de la ciudad. En la zona sur, desde kilómetro 4 ½ en adelante y en la zona que cruza calle Santos Domínguez, entre División de los Andes y Garrigó. De hecho pobladores de este sector realizaron cortes de calle en protesta sobre Pacto de la Unión Nacional. Ayer el presidente municipal, Adán Bahl recibió a vecinalistas y le ratificó la idea de la comuna de realizar pozos de abastecimiento y efectuar operativos para reparar pérdidas. Fue en la jornada que la empresa Enersa deslindó responsabilidades sobre los cortes eléctricos que han afectado la extracción de agua cruda, apuntando a un problema en el sistema interno. Pero en los hechos, la situación continúa complicada para los vecinos, según pudo constatar esta Agencia.

“Estamos en la misma situación. De Artigas hacia el lado de Garrigó se corta durante el día o sale muy poco. El tema es que ahora se extendió hacia la vecinal Pedrolini, que es la continuación de Paraná V. En algún momento del día o en la noche, sale algo. Pero hacia ese lado de calle División de los Andes, hacia Artigas, en barrio Rocamora, Lomas de Rocamora ahí hace 15 días que no tienen agua”, narró Marina, una comerciante que también vive en la zona y comentó que negocios de productos frescos son los más afectados porque “hacen lo imposible para estar en condicione de higiene”.

“La preocupación de los vecinos es que con este tema del Coronavirus no tenemos cómo lavarnos las manos, más allá del alcohol en gel que tampoco se puede pretender que toda la gente tenga plata para comprarlo o con eso se pueda higienizar los lugares o las personas mayores tengan la movilidad necesaria para estar trasladándose a buscar agua. Y que también están afectadas las escuelas. La gente está cansada, no vemos una solución concreta y real, y esto va para largo. El tema de los pozos me parece fuera de lugar. Si desconocen la temática, contraten a alguien que sepa”, señaló algo escéptica sobre esta alternativa.

Al panorama algo desalentador la vecina agregó: “También está el tema del dengue, que cada vez que tenemos agua podemos acopiar. Si bien podemos tapar los recipientes, tampoco podemos tener tantos días, porque tampoco es mucho lo que podemos acopiar. Con el riesgo del mosquito estamos más cerca de contagiarnos del mosquito que del Coronavirus, es también alarmante para todos”.