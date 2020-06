Vergara: “Pasaron muchos años para seguir guardando silencio”

Connect on Linked in

A 26 años de la desaparición forzada de Martín Basualdo y de Héctor Gómez, Isabel Vergara instó a romper las cadenas del silencio cómplice que cubre con un manto de impunidad a la Policía de Entre Ríos. “Es muy doloroso no saber qué pasó y dónde está el cuerpo de mí hijo”, afirmó a AIM la activista social.

“No puedo creer que haya personas que maten y hagan desaparecer chicos impunemente en democracia. Eso duele, duele muchísimo. A eso se suma que la Justicia no investiga, total soy una mujer de barrio reclamando saber qué pasó con su hijo su amigo, aseguró Vergara a esta Agencia. Es que este 16 de junio se cumplirá 26 años de la desaparición forzada de Basualdo y Gómez y aún el hermetismo mancha de rojo las paredes de la Policía entrerriana.

“Al principio uno piensa que habrá justicia, que todo se va a arreglar”, pero pasan los años y el silencio retumba entre las frías paredes de la burocracia judicial en connivencia con los otros poderes del Estado, dijo Vergara, quien aseguró que como madre su lucha “es de todos los días y este aniversario será distinto por las medidas de Asilamiento Social”.

El emblemático caso no es una acción aislada de la Policía, sino que hay más casos de desapariciones y gatillo fácil.

“Hubo dimes y diretes pero nunca se llegó a una conclusión; muchas personas saben y, aparentemente, tienen miedo de hablar y lo último que se escuchó fue de un policía retirado quien dijo escuchar que a los chicos los mataron. Precisamente, los ‘alzaron’ el 16 y el 17 los asesinaron, pero después no se habló más”, recordó Vergara, quien aseguró: “Para una madre implica mucho dolor conocer que hay gente que sabe qué pasó y no habla, porque se ve una lucecita de esperanza de saber qué ocurrió con mi hijo y su amigo y, de pronto, se paga eso, y no se habla más nada, no se dice más nada…”.

“Esperamos que hablen, porque pasaron muchos años para guardar tanto silencio”, sentenció Vergara, quien aseguró que seguirá luchando: “Muchas mamás que reclamaron por sus hijos murieron de tristeza o enfermedad. Hoy, sólo quiero saber dónde están sus cuerpos, ya ni creo en la justicia, Dios se ocupará de ellos”, indicó.