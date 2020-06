Violencia institucional: ¡Nunca más!

Connect on Linked in

Comunidades indígenas y trabajadores rurales “nuevamente víctimas de un aparato represivo que parece no tener control. No se trata de separar a un policía, no se trata de hechos aislados, todas las fuerzas de seguridad de Chaco y Tucumán deben ser investigadas y reestructuradas de manera urgente”, denunciaron a AIM desde la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT).

En las últimas semanas, se vio cómo el abuso policial en Chaco y Tucumán eligió, otra vez, a los sectores populares para ejercer su violencia e impunidad. Luis Espinoza, un trabajador rural de Tucumán, desapareció luego de una represión en manos de la policía de Juan Manzur y apareció muerto hace 10 días. Familias qom de Fontana, Chaco, fueron golpeadas, reprimidas y las mujeres abusadas por la policía de Jorge Capitanich el pasado sábado.

En ese sentido, advirtieron a este Medio que los gobernadores Manzur y Capitanich “son reponsables por estos hechos aberrantes y tienen que impartir justicia a las víctimas”.

“Exigimos acciones inmediatas del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la nación, a cargo de Marcela Losardo, a través del Inai y la secretaría de Derechos Humanos y del ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Sabina Frederic, por medio del Consejo de Seguridad Interior”, remarcaron desde la organización.

Qué dijo la policía

La excusa de los policías, efectivos de la Comisaría tercera de Fontana, fue la de un presunto ataque a pedradas a la comisaría. Ni eso explicaron la noche del sábado, cuando sin ninguna orden legal comenzaron a golpear y a empujar la puerta de la casa de una de las familias que habitan el barrio Bandera Argentina de la ciudad de Fontana.

En un video filmado desde adentro del hogar, se ve que armados, algunos de uniforme y otros de civil, lograron ingresar a la casa. Agarraron de los pelos a un chico menor de edad que, desde adentro, hacía fuerza para contener el ataque, y comenzaron a pegarle patadas y trompadas en la cara en la espalda, en los riñones y la panza.

El hecho de la ciudad de Fontana no es el único que tuvo a la Policía chaqueña como perpetradora y a comunidades de pueblos originarios de la provincia de Jorge Capitanich como víctimas. La semana pasada, la Guardia Comunitaria Whasek Wichí denunció que a mediados del mes pasado fue detenido de manera arbitraria Carlos José Peñaloza, un joven wichí de 24 años. En el sitio web Herquen comunicación, Carlos relató: “Me llevaron a Fuerte Esperanza, me maltratan. A la noche del martes 12 (de mayo) me sacaron toda la ropa, todo, todo… Me colgaron con esposas a cada mano, estaba desnudo. Toda la noche desnudo hasta el amanecer y ahí recién me dieron mi ropa. El miércoles a la noche, otra vez lo mismo, desnudo”. Carlos fue liberado tres días después.