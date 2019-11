Visibilizan los abusos para romper los silencios

Connect on Linked in

Integrantes de Así Basta realizaron una jornada en el marco del día mundial para la prevención del abuso sexual en las infancias, para visibilizar este grave delito más impune, menos denunciado y más silenciado, registró AIM. En los últimos cuatro años, en Entre Ríos “hubo más de 50 consultas mediante redes sociales y más de 30 de forma personal o por otros medios”, precisó a AIM la psicopedagoga de la organización, Carla Leconte.

En el centro de la capital entrerriana se repartieron panfletos y se dialogó con los transeúntes sobre la importancia de romper los silencios ante los abusos sexuales a menores.

Este día “es para visibilizar la problemática y el tratado de la temática, dejando de lado este tabú que se tenía hasta este momento, siendo que la palabra es muy importante en el abuso sexual”, dijo a esta Agencia Leconte. En los últimos cuatro años, en Entre Ríos “hubo más de 650 consultas mediante redes sociales y más de 30 de forma personal o por otros medios”, confirmó.

Abordar la temática “nos acercó a pedir fervientemente la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) en todos los establecimientos educativos, sancionada en 2006, para que se le brinde a todos los chicos la información necesaria; porque hay secretos buenos y malos, hay caricias que nos hacen sentir incomodos y con la educación trabajamos la prevención”, precisó

Actualmente “hay muchísimas dificultades y obstáculos porque los adultos denunciantes, protectores, los niños, niñas y adolescentes tienen que pasar las instancias judiciales y por eso hay que rescatar la fuerza y coraje que se requiere para continuar con estos procesos que implican una situación de dolor y confusión ante abusos, que muchas veces, son intrafamiliares”, remarcó.

Si bien el protocolo de actuación de Entre Ríos es de vanguardia, cuando se aplica “ya se llega tarde, porque en lo que hay que trabajar es en la prevención”. Por eso, desde la Asociación consideran “importante la información sobre los derechos que asisten a las personas, mostrando los recursos para facilitar el camino a los niños, y niñas víctimas y, más que nada, la restitución de sus derechos”

El abuso sexual en la infancia “es un delito y una forma de maltrato infantil; es cualquier tipo de contacto sexual entre un niño y un mayor haya o no violencia (haya o no aceptación del menor) y muchas veces no se limita al contacto físico sino que puede consistir en exponer al menor a pornografía, a una conversación sexual o erótica por internet”.

Desmitificar esto de que los abusadores son monstruos

Para la profesional, hay que “desmitificar esto de que los abusadores son monstruos, es decir, no tienen la cara fea como se los representa sino que son personas que tienen características que hacen que el niño confíe y tenga confianza en él”.

“Donde hay un niño hay un posible abusador, por lo que es mejor hablar y romper el silencio que muchas veces obliga el abusador al niño a sostener el silencio con amenazas y por eso los niños necesitan escucha activa, oídos empáticos en lo que se le digan que se les cree y no poner en duda su palabra, porque los chicos no mienten ante un abuso sexual, porque no puede expresar algo que no haya vivenciado”, remarcó.