Vuelven a sus lugares de trabajo amparistas del cupo laboral trava trans

Este miércoles vence el plazo de tres días que la Justicia otorgó para que la Municipalidad proceda a reintegrar a sus puestos a los seis integrantes del colectivo trava trans que fueron desvinculados laboralmente. El 28 de noviembre realizaron una presentación ante la Justicia que les concedió el reclamo. “Ese plazo vence mañana, el jueves les amparistas deberían estar trabajando”, dijo a AIM uno de los promotores de la iniciativa.

Si bien el domingo pasado el municipio apeló la decisión tomada por la justicia el viernes 6 de diciembre cuando el juez Pablo Barbirotto resolvió hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por Vanesa Aramí Bello, Matías Lucas Damián / otras y otros/, la impugnación oficial no tiene efectos suspensivos, explicó a esta Agencia Gonzalo, un integrante del colectivo que impulsó la presentación judicial.

Como se recordará, el magistrado ordenó la semana pasada al “Departamento Ejecutivo Municipal a que en el término de tres días hábiles a partir de la notificación de la sentencia (por el viernes), proceda a dictar los actos administrativos necesarios para la reincorporación de las amparistas, computada a partir del 1 de noviembre de 2019”.

A la espera que resuelva la apelación el Superior Tribunal de Justicia y en el plano político qué va resolver la gestión municipal entrante, los amparistas dieron a conocer una carta pública dirigida al juez Barbirotto, “al sistema judicial, a los medios de comunicación y a la sociedad en su conjunto referido al fallo sobre el amparo que presentamos contra el Municipio de Paraná”.

A continuación el texto completo:

“Esta carta abierta está escrita por el grupo de personas trans y aliadas que presentamos el Amparo y busca celebrar el fallo dictado por el Juez Pablo Barbirotto, exigir la celeridad en el acto administrativo por el Municipio de Paraná, y, nuevamente, promover la educación de toda la sociedad en materia de Derechos Humanos aplicados a la identidad de género.

Sr. Juez, usted estuvo a la altura de las circunstancias, escuchó nuestras voces (generalmente silenciadas), estudió en la materia y se ajustó a derecho y eso para nuestra comunidad no es menor.

Para nosotres es reparador este fallo, nos arrima tranquilidad y re inventa el vínculo que históricamente tuvimos con el poder judicial y con el Estado en general.

Fueron muchos años de trabajo de articulación y organización por parte de organizaciones sociales de diversidad, feministas y agentes del estado para que Paraná comience a avanzar en cuestiones de derechos de personas Lgbttttiqp+, los pasos más concretos se habían visto en la ciudad con la creación del Consejo Representativo de Diversidad Sexual en 2016, y la realización del Relevamiento de la Población Trans.

En la agenda nacional – luego de avanzar en la Ley de Identidad de Género y dar pasos en el acceso a la educación y la salud de las personas travestis y trans – aparecía la inclusión laboral trans como demanda urgente, y en Paraná, nuestra contratación – con contrato de servicio, sin mediación judicial ni cupo – se constituyó en un hecho histórico, que se tradujo en el inicio de una relación de confianza de nuestro colectivo hacia el Estado, como un agente comprometido y dispuesto a la garantía de sus derechos, esos mismos que fueron históricamente vulnerados.

La realización del Relevamiento, la contratación, la inclusión en el Centro Municipal de Perfeccionamiento de 12 personas trans para terminalidad educativa y capacitación en oficios, capacitaciones a agentes de salud, comenzaba a trazar un esquema institucional que colocaba al municipio, en articulación con la universidad y el Inadi, en el lugar que debería ocupar en estos casos, el de reparar daños ocasionados por las sociedades y el estado para con un grupo de personas cuya identidad de género era diferente a la asignada al momento del nacimiento. Todo ello plasmado en una Ordenanza única en su tipo a nivel nacional y latinoamericano, como lo es la Ordenanza Nº 9834 de Inclusión Integral y Acciones de Reparación a Travestis y Trans de la ciudad de Paraná, sancionada y promulgada este mismo año.

El problema surgió cuando estas políticas de estado y acciones positivas y de reparación se mezclaron con el momento que el municipio pasa en su crisis económico-financiera, que se agravó con la contratación de cientos de personas sin la previsión presupuestaria correspondiente. Fue en la omisión de la renovación del contrato de las 6 personas trans, que no fueron atendidas diferencialmente como el mismo estado municipal sugería que debía hacerse, que se generó una revictimización – no por primera vez- a una población históricamente marginada.

La situación de las personas trans da cuenta de históricas vulneraciones, que Ud. pudo palpar con la lectura de los datos del relevamiento de la ciudad y los diferentes informes que se han elaborado a nivel nacional e internacional. Pero, evitemos los datos y apelemos a la empatía ¿cuántas personas trans vemos cuando subimos al cole?¿cuántas vemos cuando llevamos a nuestros hijos e hijas a las escuelas? ¿cuántas docentes trans hay? ¿cuántas personas trans vemos atendiendo tiendas en la peatonal?, o al revés, ¿donde vemos siempre a las personas trans? Se nos niega el acceso al empleo por estigmatización, por la falta de comprensión de la diversidad de género, por transfobia o por las exigencias de una sociedad heteronormativa.

Este fallo del Juez Barbirotto intentar poner a la justicia a la altura de las circunstancias en las que alguna vez estuvo el municipio, definiendo que se restaure la misma situación que existía antes de la vulneración de nuestros derechos y de todo el colectivo al que pertenecemos.

Es lamentable ver los comentarios de la gente en general que las noticias generan. Eso nos habla de la educación y el cambio cultural pendientes.

En cuanto a los medios debemos reconocer el buen trato, el respeto a nuestras identidades y el compromiso por visibilizar esta lucha.

Los medios, las universidades, la justicia, el ejecutivo y el legislativo, así como la sociedad toda, debemos realizar un balance permanente sobre el trato que tenemos para con los grupos de personas que no se adecuan a supuestos estándares de normalidad que sostenemos día a dia. Muchos, innumerables, son los grupos que luchan permanentemente por la inclusión y el respeto de sus derechos: las mujeres, las personas Lgbttttiqp +, personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, pueblos originarios, y un largo etc. que no encuentran reparación a tanto daño causado.

Sr. Juez, usted entendió al derecho como un sistema normativo con base constitucional, que el derecho tiene carácter dinámico, que el derecho debe tener perspectiva de género y de diversidad, reconociendo como “sujetos de derecho” a personas que pertenecemos a colectivos históricamente vulnerabilizados dejando de lado criterios jurisprudenciales de derecho administrativo, abriendo un nuevo camino en el reconocimiento de derechos humanos.

Sr. Juez, Usted fue muy valiente y utilizó la empatía como una herramienta fundamental para la educación y promoción de conductas prosociales, entendiendo que el trabajo es la única forma de comenzar a dignificar nuestras vidas.

En este día internacional de los Derechos Humanos reafirmamos que rste fallo es histórico, ojalá no lo fuera, ojalá no fuera necesario. La justicia, el municipio, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto tienen mucho que aprender y empatizar para una sociedad mejor”.