¿Vuelven los patacones?

El gobernador Mariano Arcioni, de Chubut, planteó pagar la “cláusula gatillo” de los sueldos de los trabajadores provinciales con un bono que sea de aceptación en comercios y canjeable en el banco como sucedió en plena crisis 2001/2002 con las denominadas cuasimonedas.

Las provincias no quieren repetir el esquema de la cláusula gatillo y, desde que la Casa Rosada avanzó con la idea de que las paritarias no las tendrían, los gobernadores decidieron seguir la línea de Balcarce 50 y avisar que no se iba a repetir este modelo en las paritarias 2020.

Pero a la decisión del Gobierno nacional se le sumó un nuevo problema que los jefes de los estados provinciales les señalan a sus sindicatos. En un contexto de caída de las recaudaciones provinciales, las arcas comienzan a sentir el peso de la escasez y se enfrentan a la posibilidad de no poder pagar. Y la salida parece ser repetir algo que no se veía desde la crisis de 2001/2002.

Uno de los 24 distritos del país les ofreció a sus empleados estatales pagar la cláusula gatillo a través de la emisión de un bono. Es decir, lo más parecido a lo que en otra época de la Argentina se conoció como “cuasimonedas”.

El encargado de llevar adelante la idea es el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, quien le ofreció a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia saldar la deuda de salarios con “la emisión de un título canjeable que pagaría un interés de entre seis y ocho por ciento».

Arcioni reconoció el ofrecimiento y señaló que “se esté avanzando para presentar cual va a ser el proyecto y los beneficios que van a tener, pero eso depende de las negociaciones”

Esta no es una idea nueva de parte de la administración Arcioni. Cuando en enero de este año el gobernador presentó el plan de Reforma Estructural del Estado que entre otras ya había planteado la posibilidad de pagar salarios con un bono provincial, algo que en ese momento fue descartado.