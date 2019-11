Ya se derivaron más de 800 animales del Ecoparque porteño a otros predios del país y del exterior

Connect on Linked in

Las autoridades del Ecoparque interactivo de la Ciudad de Buenos Aires anunciaron que ya fueron derivados “más de 800 animales” hacia distintos centros de la Argentina y el exterior y que continúan trabajando en un predio con “más áreas verdes, mejores condiciones para las especies”.

Durante la reunión de gabinete presidida por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que fue transmitida en vivo por el canal del YouTube del ejecutivo local, el titular del predio donde hasta hace tres años funcionaba el Zoológico de Palermo, aseguró que el desafío a futuro “es ser cada día más sustentable”.

“Por eso apostamos por pequeñas modificaciones tecnológicas que se pueden aplicar en distintas espacios de la Ciudad”, señaló Federico Iglesias.

En este sentido explicó que “en la pileta de los carpinchos, que tiene plantas acuáticas y peces, se instaló un sistema de recirculación de agua que permite ahorrar 1100 metros cúbicos de agua, es decir un 1.100.000 litros”.

El predio, que durante este año ya visitaron unas 60.000 personas, está iluminado con luces led y realiza un programa de reducción de residuos por el cual “solo el 12 por ciento de la generación va a la disposición, el resto se reutiliza en la economía circular dentro del parque”.

Iglesias explicó además que ya se derivaron “más de 800 animales, todos llegaron en perfectas condiciones y siempre a mejores destinos”, tanto en la Argentina como fuera del país.

El caso de la orangutana Sandra

Recordó a la orangutana Sandra, trasladada el mes pasado a un centro de grandes primates en Estados Unidos, sobre quien señaló que su caso “representa claramente lo que es el eje de bienestar animal”.

“Hay animales que no se pueden derivar porque son viejitos y no aguantarían un traslado; o que tienen una historia que no les permite cruzar una frontera sanitaria; o por cuestiones logísticas: no aguantarían un traslado largo o no hay medios para poder trasladarlos como los grandes mega vertebrados”, aseguró el especialista.

En cuanto a los animales que permanecen en el Ecoparque “tienen planes de medicina preventiva, planes nutricionales”, afirmó Iglesias, quien recordó que “se restauraron el 100 por ciento de los recintos, es decir que se quedan con mayores estándares de bienestar animal”.

Asimismo, precisó que en el predio se trabaja “en el rescate, rehabilitación y reintroducción de los animales” y detalló que “llegan muchísimos animales urbanos y no urbanos de rescate” y que “más del 50 por ciento fueron liberados”.

El funcionario destacó el trabajo “reproductivo” que se lleva a cabo, como el de “los cóndores” y explicó que la pareja que habita el parque no se puede liberar porque no podrían sobrevivir en la naturaleza pero se trabaja para que sus pichones si puedan ser liberados.

El nuevo parque cuenta con un “laboratorio de biotecnología donde se hacen tratamientos de fertilización in vitro en animales”, señaló Iglesias, quien contó que se está utilizando con los yaguaretés, una especie que está en peligro crítico ya que se estima que quedan solamente 200 ejemplares en toda la Argentina.

