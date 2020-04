Zoológico de Perú sacrificará animales por falta de comida

Print This Post

La cuarentena provocada por la pandemia del coronavirus, Covid-19, está dejando a cientos de zoológicos y refugios de animales en todo el mundo sin comida, y Perú, no es la excepción, pues, ahora, están en grave peligro, ya que, sus recursos son limitados y al menos en dos semanas podrían quedarse sin alimento; por lo que, de no recibir ayuda, tendrán que sacrificar a sus huéspedes.

Zoológicos de Perú ya no tienen alimento

“Amazon Shelter”, es un refugio de animales maltratados que, se encuentra en la selva de Perú y en dos semanas se quedará sin alimento para sus huéspedes que van desde osos perezosos, monos aulladores y guacamayos.

Aunque, este, solo es uno de los 140 zoológicos y centros de cría de Perú, pues, a causa de la cuarentena del coronavirus, Covid-19, ya no tienen ingresos, para solventar los gastos de alimentos y cuidado que requieren sus animales.

Al respecto, la fundadora de Amazon Shelter, Magali Salinas, lleva más de 15 años realizando labores en beneficio a los animales que, fueron capturados por traficantes, y ahora, necesita ayuda, pues, indicó: “Necesitamos que el Estado se acuerde de sus animales silvestres”.

Magali Salinas, ha llevado al límite sus finanzas con la intención de salvar cada día más animales, pero, la cuarentena a sus 63 años, la está dando por vencida, pues, con deudas en cinco bancos, ahora, tendrá que matar a sus animales, o simplemente tendrán que morir de hambre.

Salinas, lamentó que luego de salvar la vida de decenas de animales con huesos fracturados y heridos con perdigones, el estado no la apoye, para enfrentar la crisis alimentaria, así que, señaló: “¿Te parece justo 15 años de mi vida que he dedicado a rehabilitar la fauna para que después, por este terrible problema, el Estado se cierre y no pueda dar un aporte para apoyarnos?”.

Las autoridades peruanas, rescatan al menos 4 mil animales de las manos de los traficantes, y casi siempre, están lastimados y al borde la muerte, así que, tanto los zoológicos como los centros de cría son la clave, para seguir protegiendo y salvando la biodiversidad.

“Amazon Shelter”, en su desesperación, ya ha enviado una carta solicitando ayuda a la ministra de Economía de Perú, María Alva; sin embargo, y pese a que el hambre los acecha no han tenido respuesta.

Otro de los zoológicos afectados es el que se encuentra en el club Cogollo Portuario, donde, el administrador, Manuel Cabrera, comentó: “Estamos condenado a no abrir hasta fin de año”. Además, añadió: “Los animalitos no pueden esperar, no saben lo que es una cuarentena”.

