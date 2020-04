Alberto FernÃ¡ndez, sobre la cuarentena: Â«Estamos muy lejos de la metaÂ»

Connect on Linked in

El presidente Alberto Fernández reiteró hoy que el lunes seguirá la cuarentena, si bien el Gobierno evalúa «algunas cositas a ver si pueden hacerse, sobre todo en el interior», en referencia a la posible flexibilización de la medida.

Por otro lado, el mandatario dijo que «en la Capital y GBA hay que preparase para seguir, estamos muy lejos de la meta».

«Como sociedad estamos haciendo las cosas bien. Los gobernadores están todos codo a codo peleando a la par de uno, con un compromiso enorme de todos y cada uno, lo mismo todos los Intendentes, acá, en el GBA, como con Rodríguez Larreta en la Ciudad, Jorge Macri, Grindetti, Valenzuela, Posse, Montenegro, todo están codo a codo trabajando para sacar esto adelante, esta es la mejor Argentina», dijo Fernández en diálogo con el canal C5N.

«Ahora, tenemos la misma percepción que tiene uno cuando está engripado, viene un médico y nos da un antibiótico, y al rato nos empezamos a sentir bien, entonces salimos y volvemos con la recaída, que suele ser peor que la primera enfermedad. Estamos en ese punto. Parece que nos sentimos bien, pero no estamos curados», agregó.

«El lunes seguiremos dándonos ánimos. Viendo cómo la sobrellevamos. Así seguiremos hasta que, una vez por todas, este tiempo de dolor se termine».

Por otro lado, consultado sobre la polémica compra de alimentos del ministerio de Desarrollo Social, Fernández dijo que «si un corrupto se infiltra lo identificaremos y lo sacaremos del Gobierno».

«Eso que pasó no puede pasar nunca más. Si lo hicieron adrede siendo parte de una maniobra de corrupción, soy implacable, el que quiera hacer plata que no se dedique a la política, en la política se sirve a la gente, no se hace plata, el que quiera hacer plata que no se dedique a la política», dijo.

El presidente pidió además que no lo «corran con la economía», ya que, según dijo, él está «tranquilo» sabiendo que salvó todas las vidas que pudo. «No me van a hacer cambiar de opinión. La economía se cae y se levanta. Punto. Hay que ver qué pasa cerca nuestro… vean lo de Ecuador, Brasil o Nueva York. Quién iba a pensar que, en Nueva York, el epicentro de la modernidad, la gente se iba a morir como moscas. A mí no me confunde nadie. Yo sé cuál es la prioridad del sistema y sé que la inmensa mayoría de los argentinos piensa como yo», dijo.

Reunión con Cristina

Fernández contó también que se reunió con la vicepresidenta Cristina Kirchner. «Ayer estuve con Cristina por primera vez porque terminó su cuarentena. Nos saludamos a la distancia porque no podemos tener contacto. Hacía como un mes que no la veía. Hablamos de todo. De cómo estaban las cosas y su mirada de las cosas por su gran experiencia. Nuestra preocupación por los precios para que los vivos no se abusen del pueblo. Estuvimos como dos horas».