Bahillo informó que aún están en estudio los avalúos del Impuesto Inmobiliario Rural.

“Sectores del campo se esfuerzan por instalar en la provincia un debate carente de contenido que está ligado al Impuesto Inmobiliario Rural. Tales críticas son, cuanto menos, apresuradas. Razones técnicas, políticas e institucionales fundamentan lo extemporáneo del planteo», expresó el ministro de Producción y Turismo, Juan José Bahillo, en declaraciones oficiales.

«Pero antes que eso, hay profundas razones sociales que establecen prioridades bien urgentes para la mayoría y que en el ámbito de la dirigencia agropecuaria todavía parecen no comprender», añadió.

En principio hay que saber que el monto de los avalúos para Impuesto Inmobiliario Rural de 2020 de Entre Ríos aún está en etapa de evaluación. Expertos trabajan ahora sobre el estudio de las zonas agroecológicas de la provincia que definen el potencial productivo de cada área. El gravamen no está definido; no hay un número ni un porcentaje sobre el que debatir.

«En poco más de 60 días operará el primer vencimiento, pero antes el gobierno escuchará todas las opiniones; como se ha hecho desde hace cuatro años. Sin embargo, desde la Mesa de Enlace algunos de sus dirigentes cuestionan sin información, dado que tales precisiones aún no existen», afirmó el funcionario.

Sinceramiento

“Yo no sé cuál será el monto del avalúo y soy el ministro de la Producción”, dijo Juan José Bahillo al poner en contexto la situación. “Me llama la atención esta ansiedad por definir el número del impuesto cuando todavía se está evaluando. Poner como único tema de la agenda de desarrollo del sector primario entrerriano el Impuesto Inmobiliario Rural exhibe una mirada mezquina de corto plazo” sentenció el jefe de la cartera productiva entrerriana.

Bahillo le quitó presión al debate por el gravamen, al que definió como importante pero no determinante. “Para algunos dirigentes del campo parece que el único tema es el inmobiliario rural cuando faltan 60 días para que esto se defina. En todo caso será una evaluación que se hará en estos días, estamos a tiempo».

«Lo consultaremos con ellos y con todos los sectores, trataremos de ponernos de acuerdo y si no asumiremos la responsabilidad que el pueblo le asignó a Gustavo Bordet al elegirlo gobernador de Entre Ríos. Si nos detenemos en un solo tema como el impuesto inmobiliario rural no estaremos a la altura de las responsabilidades. Nosotros no lo vamos a hacer. Vamos a tener una agenda abierta».

«Esto de poner en duda si el gobernador los va a recibir es desconocer la gestión de Gustavo Bordet, que durante cuatro años demostró que es abierto al diálogo, que busca consensos y es receptivo. Veo que intentan generar un conflicto sobre algo que no existe. La gente espera de los dirigentes un poco más y nosotros no le escapamos a la responsabilidad, pero deben saber que de los dirigentes de las entidades también se espera que trabajen en el desarrollo”.

El ministro ponderó: “Trabajamos una agenda productiva integral por indicación del gobernador que incluye a todos los sectores de la producción. Ya nos reunimos con casi todos. Con ellos elaboramos una agenda de trabajo para agregarle valor a la producción. Hablamos del desarrollo de los puertos y ferrocarriles para ser competitivos, trabajamos sobre la rentabilidad, el financiamiento nacional y privado.

«Construimos para darle competitividad al sector. Nos reunimos con referentes de la industria del conocimiento, el Inta, las facultades, colegios de profesionales. La misión es desarrollar mercados, cuidar el medio ambiente y ser competitivos. Tenemos una agenda muy rica y llena de desafíos por delante”.

“Nuestra vocación por el diálogo es irrenunciable. Podemos estar o no de acuerdo pero estamos predispuestos al diálogo y la construcción de consensos. Siempre. Y en un marco de respeto. Pero eso no significa que vamos a delegar la toma de decisiones”, sentenció el jefe de la cartera productiva.

Escenario económico político

Bahillo subrayó que “venimos de un modelo económico que destrozó la trama productiva y social, más del 90 por ciento de los argentinos salimos perdiendo. Muy pocos ganaron. No hay que ser simplistas, llevará tiempo salir, pero este es un país con potencial y capacidad. Y se pueden desarrollar los mercados internos y externos. Hoy la prioridad es luchar contra el hambre y recomponer el mercado interno, eso no significa desatender el mercado externo. Hoy se pueden diferenciar los productos y tener productos de calidad para los mercados internos y externos”.

Las prioridades del ministerio que conduce se fijaron en desarrollar políticas con la participación de todos los protagonistas de las cadenas de valor. Para Bahillo “tenemos que tener políticas proactivas al desarrollo y la inversión, el gobierno anterior destruyó el aparato productivo. Con tasas del 60 y 70 por ciento pulverizaron la economía. Ahora debemos recomponer la macroeconomía y fijar condiciones favorables para la producción y el trabajo. Ya tenemos una tasa financiera de referencia hacia la baja, pagable; una inflación que se va controlando y, un tipo de cambio competitivo y previsible que acompaña a los movimientos de los trabajadores. En el país, los últimos cuatro años han sido favorables a la especulación y la renta financiera y eso cambió”.

Para el funcionario, los dichos de algunos referentes del campo “parecen tener la intención de poner un elemento disruptivo en la política provincial, para diferenciarse. Parece que buscan una excusa para hacer política partidaria antes de ponerse a trabajar en construir una agenda de desarrollo productivo. La indicación que tenemos del gobernador Gustavo Bordet es concretar un plan de desarrollo con todos los actores de las cadenas de valor y es lo que vamos a hacer”. Para el titular del Ministerio de la Producción “ciertos dirigentes han distorsionado el legítimo reclamo de los productores. Parece que a partir de los reclamos del sector hacen militancia activa por un partido político. Nosotros no nos detenemos en eso, pero tampoco caemos en la ingenuidad de no ver que algunos dirigentes hacen foco en el desgaste de un gobierno para llegar a alguna cuestión electoral”.