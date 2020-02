Burgos replicó a Bordet por los salarios de estatales

Connect on Linked in

La ex candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda, Nadia Burgos, respondió a las afirmaciones del gobernador Gustavo Border respecto a que Entre Ríos era la provincia con mayor aumento salarial dado a los empleados públicos. “Los estatales y docentes somos de los peores pagos del país”, disparó la referente del MST.

En relación a las recientes declaraciones expresadas por el gobernador de Entre Ríos la dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores sostuvo: «Rechazamos las palabras de Bordet. Sostener que estatales y docentes recuperamos el poder adquisitivo en una provincia donde los salarios están por debajo de la línea de la pobreza y mentir sobre el impacto de los aumentos que recibimos el 2019 demuestra que Bordet está preparando el camino para ajustar nuestros salarios y seguir los pasos de Fernández quitándonos la cláusula gatillo que aún mal aplicada es una conquista de la lucha de les trabajadores», sostuvo

Por otro lado, la ex postulante a una banca en el Congreso señaló que “qedan claros los pasos que la alianza PJ y Cambiemos dan a nivel nacional para someter el modelo económico al servicio del pago de la deuda externa. La crisis que hoy vivimos generada por Macri, sus amigos con la complicidad del PJ basada en la gobernabilidad y el voto de las leyes macristas, así como la pasividad de la CGT no puede ser pagada por el pueblo trabajador que es el más golpeado. Desde el MST en el FIT Unidad entendemos que el camino es otro, los discursos no llenan la heladera por eso exigimos la inmediata apertura de paritarias libres y sin techo. Aumento real de salarios y jubilaciones indexados a la inflación. La defensa irrestricta a nuestro sistema jubilatorio y la necesidad de exigir el no pago de la deuda para que ese dinero se vuelque a las necesidades sociales”, concluyó.