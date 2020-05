Coronavirus: Advierten que no se está hisopando al total de la población

Connect on Linked in

A meses de la declaración de pandemia mundial por parte de la OMS, en Argentina, siguen creciendo los contagios de coronavirus. Uno de los lugares más complicados del país es Provincia de Buenos Aires, que actualmente, está atravesando una situación crítica. ¿Qué pasa con las cifras que se dan a conocer oficialmente? “No se está hisopando al total de la población, solo al paciente que consulta o tiene síntomas compatibles”, advirtió a AIM un médico de zona sur, quien prefirió resguardar su identidad por cuestiones de seguridad.

El profesional advirtió a AIM que aquel que no tiene síntomas, no se analiza: “Hay muchos pacientes que quedan fuera del sistema de hisopado y, por ende, se complica estadificar la cantidad de casos reales que puedan existir”.

En ese sentido, expresó: “En lo particular, me paso de atender un paciente con síntomas banales, con cuadro gripal común, sin fiebre y terminó resultando positivo para Covid-19. Es difícil el tema sobre qué hacer con los hisopados, porque independientemente de las dudas que tengas respecto a algunos casos, después los servicios de Infectología o Epidemiología -dependiendo de cada hospital- los descartan. Entonces tenés que plantarte y se genera una situación muy complicada”.

Consultado en relación al pico de la enfermedad, el médico detalló a este Medio que “están apareciendo los casos desde hace dos semanas. Estamos teniendo hasta cuatro casos positivos por Guardia. La mayoría de los atendidos son casi asintomáticos, es decir, tienen fiebre, pero no tienen otros síntomas”.

En ese marco, el pico “se espera para la segunda o tercera semana de mayo. Se piensa que atenderemos entre 10 a 20 febriles por Guardia y habrá que hisoparlos y diagnosticarlos”.

En tanto, en Provincia de Buenos Aires, se hicieron lugares de aislamiento de tipo comunitario, donde hay mayor cantidad de camas, para pacientes que solo requieren control mínimo”. Caso contrario, los hospitales “se colapsarán de internos casi asintomáticos”.

Respecto al tiempo que debería extenderse la cuarentena, el profesional manifestó a AIM que tendría que seguir hasta que pase el periodo invernal, porque además del coronavirus, existen distintos tipos respiratorios: “Tenemos la influenza y causa un cuadro parecido al del coronavirus”.

Desde mi experiencia, “sería hasta septiembre de forma obligatoria en los lugares de mayor cantidad de población y más circulación comunitaria”, afirmó.

Son conocidas las denuncias por parte de los trabajadores de la salud en relación con las condiciones laborales e insumos. El médico especificó a AIM que en el hospital zona sur de Provincia de Buenos Aires, en donde se desempeña, “la mayoría de los profesionales nos terminamos consiguiendo máscaras de forma particular e incluso a los barbijos los compramos, ya que la mayoría que nos dan no sirven, porque que no filtran lo que deben”, y advirtió: “Es bastante deficitaria la situación que atravesamos. De a poco dan los insumos, pero no tenemos gran cantidad para abastecernos en caso de un crecimiento exponencial de los casos”.

Asimismo, denunció a AIM: “El personal no médico no está bien entrenado o preparado. Hacen lo que les parece, entonces hay una tasa más alta de contagios tanto médicos como no médicos.

Es una situación difícil. Los protocolos se respetan algunos y otros no. Los cuidados existen, pero hay gente que es muy necia. No entiende que uno tiene que estar vestido acorde y preparado para atender cualquier tipo de paciente como sospechoso de Covid, porque hoy, realmente no sabemos si está contagiado o no, debido a que tenemos circulación comunitaria”.