Coronavirus: Trabajadores de la salud, en riesgo

Connect on Linked in

La apertura de actividades que no revisten carácter esencial preocupa a la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop). “La presión ejercida por los grupos más poderosos de la economía, sostenida por un aparato mediático que mayoritariamente viene argumentando en el mismo sentido, ha sido muy importante en las últimas semanas, poniendo en riesgo lo conseguido hasta ahora, que es, ni más ni menos, haber evitado un aumento exponencial de muertes por coronavirus, logro alcanzado a expensas del compromiso del conjunto de la sociedad”, expresaron desde el gremio a AIM.

La última semana mostró en las calles un número creciente de personas, una evidente laxitud en los controles y la apertura progresiva de comercios, lo que está empezando a poner en juego la prevención adoptada hasta ahora. La circulación viral comunitaria es una realidad en el ámbito metropolitano donde, a la vez, se concentra un alto porcentaje de la población. “La aparición de contagios masivos en los barrios más vulnerables de Caba es un poderoso llamado de atención que debiera alertarnos fuertemente sobre la difusión de la infección en lugares aún más comprometidos del conurbano”, advirtieron desde Cicop a este Medio.

“Coincidimos con las expresiones de los funcionarios acerca de la prioridad sanitaria. También en establecer diferencias de acuerdo a la situación de provincias y municipios, que muestran números distintos. Hay varios distritos de la provincia de Buenos Aires que no han tenido casos y eso debe ser contemplado. Sin embargo, la flexibilización que se ha venido dando de hecho en los últimos días – y que seguramente se incrementará en los próximos – constituye una gran preocupación de cara a la inexorable mayor presencia del virus en el tiempo que viene”, agregaron.

“Quienes intentan parangonar nuestra situación con lo que sucede en el hemisferio norte no están teniendo en cuenta cuestiones fundamentales”, expresaron y detallaron que, en los países más afectados de Europa los contagios han disminuido luego de picos de la epidemia que trajeron consigo el resultado de miles de muertes. La pandemia está aún en pleno desarrollo en Estados Unidos y tiene un nuevo epicentro en Brasil, país muy cercano geográfica y comercialmente, con las implicancias que ello puede tener. Además, la actitud de los presidentes de ambos países, rayana en la irracionalidad, ha contribuido a aumentar el daño padecido.

La prolongación de la cuarentena, que en nuestro país lleva más de 50 días, no es algo sencillo. La caída de la economía, que por otra parte no estaba floreciente, es un grave problema. No está claro que las actividades que se proponen recomenzar promuevan una solución. Es fundamental mantener la cuarentena adoptando las medidas de contención social y garantía laboral necesarias. Los países más afectados por la pandemia han sufrido retrocesos inéditos en sus productos brutos mientras no deja de aumentar la recesión, por lo cual, lo que sucede en Argentina se corresponde con el proceso global.

“No se debiera disponer un peso/dólar más para el pago de la deuda y debieran profundizarse medidas que pongan a los sectores más necesitados como destinatarios, con recursos para evitar la agudización de sus problemas. Tampoco debería demorarse más la sanción de una ley que grave a las grandes fortunas. Es hora de que quienes se beneficiaron durante los gobiernos anteriores fugando capitales a mansalva, hagan ahora un aporte al conjunto de la sociedad para que puedan sostenerse todas las políticas públicas cuyos requerimientos aumentaron a raíz de la pandemia. Este debería ser un primer paso hacia una reforma tributaria progresiva que tampoco puede demorarse más”, ratificaron.

Es imprescindible la discusión del sistema sanitario

En un documento de Cicop al que tuvo acceso AIM, se indica que, mientras tanto, el fortalecimiento de los servicios de Salud debiera seguir siendo prioridad absoluta. “Venimos de muchos años de deterioro, desinversión y desidia, que ha trascendido a varios de los gobiernos anteriores. Presupuestos a la baja que se sucedían uno tras otro han sido una constante, consecuencia de políticas de ajuste que desdeñaban las áreas sociales y sanitarias, considerándolas un gasto innecesario. La aparición del coronavirus nos toma en una situación muy crítica, que no se empezará a resolver sin disponer de una suba sustancial en los recursos que se asignen”.

En un contexto de fragmentación, con múltiples acciones superpuestas y escasa capacidad de respuestas para una atención adecuada, se hace más evidente que nunca la necesidad de pensar la unificación del sistema, con conducción estatal, que tenga como horizonte avanzar en procesos de universalidad, equidad, gratuidad, accesibilidad y calidad. Para ello, será necesario promover debates que tiendan a definir políticas en las que el derecho a la Salud de la población y los derechos de sus trabajadores ocupen un lugar central, rechazando las recetas de aseguramiento y focalización que nos han llevado a la situación actual.

En la semana, la fragmentación sistémica se ha hecho visible en los diversos conflictos que, aún en medio de la pandemia, se manifestaron. La falta de definición del pago de la asignación estímulo anunciada por Nación, todavía no percibida por la gran mayoría del personal de Salud y con el aditamento de una primera decisión de no incluir a lxs trabajadorxs del Primer Nivel, es una muestra. La falta de convocatoria a paritarias en gran cantidad de provincias y la deficiente situación de los residentes nacionales suma conflictividad, sin dejar de mencionar los intentos de avances sobre derechos en el nivel público y recorte de salarios en el sector privado de Caba.

Asimismo, la falta de una adecuada provisión de los equipos de protección personal para la atención, el déficit de personal en buena parte de los efectores, la persistencia de malas condiciones para llevar a cabo las tareas cotidianas son, entre otras y aún con particularidades por lugar, cuestiones que trascienden las fronteras de los estamentos y las jurisdicciones. La alta difusión de los contagios horizontales ha puesto en evidencia al pluriempleo, a la falta de insumos y de capacitación como una realidad incontrastable, que requiere de un abordaje urgente.