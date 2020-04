Hubo 683 nuevas muertes por coronavirus en España

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

España reportó este jueves un aumento de 683 muertes por coronavirus y 5.756 contagios, con lo que retoma la tendencia a la baja, tras dos alzas consecutivas de víctimas fatales en las jornadas anteriores.

El balance en el país llegó a 15.238 fallecidos y 152.446 contagiados, de los cuales 52.165 ya han sido dados de alta, tras un aumento de 4.044 pacientes curados.

Tanto la cifra de muertes como de contagios diario son menores que los arrojados por el reporte del miércoles (757 y 6.180, respectivamente). El avance de casos de este jueves fue de 3,9 por ciento, la segunda cifra más baja de las últimas semanas, solo por encima de la del último lunes, que suele tener el efecto “fin de semana”, período en el que se retrasa el conteo de reportes.

Por comunidades autónomas, Madrid es la más afectada, con 43.877 afectados y 5.800 muertos, seguida de Cataluña con 31.043 personas infectadas por el coronavirus y 3.148 fallecidas por esta causa.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se presentó esta mañana ante el Congreso para defender la propuesta de ampliación del estado de alarma hasta el 26 de abril, y consideró que los controles han dejado la pandemia “bajo control”.

El gobierno debe recibir este jueves luz verde del Congreso para prolongar el confinamiento de la población hasta el 25 de abril. “Nuestra prioridad ahora es no desandar el camino, no volver bajo ningún concepto al punto de partida, no bajar la guardia”, indicó Sánchez, mientras sectores de la derecha opositora han anunciado su rechazo a la extensión.

Las autoridades sanitarias destacan desde hace días que España ya superó el pico de contagios, pero piden a la población mantener el respeto a las medidas de distanciamiento social para poder “aplanar la curva” de la epidemia.

Desde el 14 de marzo, los casi 47 millones de españoles no pueden salir de casa excepto para ir a trabajar o para realizar actividades básicas como comprar comida o medicamentos. Además, desde el 30 de marzo hasta este 9 de abril, se paralizó toda actividad económica no esencial.