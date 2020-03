India: Regalará botellas de bambú para reducir el uso de plásticos

Connect on Linked in

La ciudad de Lachen, estado de Sikkim, en el noreste de la India, pronto entregará botellas de bambú a los turistas de manera gratuita para cuidar del medio ambiente. Ya hace más de ocho años, fue la primera ciudad de la India en prohibir por completo las botellas de agua envasada.

¿Por qué?

La ciudad tiene una pequeña población de alrededor de 2.500 personas, principalmente de la comunidad de Lachengpa, pero es frecuentada diariamente por hordas de turistas que no siempre son respetuosos. Aquí, de hecho, a 2.750 metros de altura entre las colinas nevadas del Himalaya, los lagos de cristalina y una maravillosa población de pandas rojos, miles de visitantes dejan una cantidad excesiva de desechos todos los días.

Fueron precisamente las botellas de plástico las que empujaron a Lachen a introducir la prohibición y, entre otras cosas, Sikkim, el Estado Federal al que pertenece, fue uno de los primeros estados del país en tomar medidas contra el uso de plástico, introduciendo medidas desde 1998. En 2016, prohibió el uso de agua potable envasada en oficinas gubernamentales y en todos los eventos públicos.

La explosión del turismo ha llevado a la construcción de 30 hoteles en 15 años solo en la ciudad de Lachen y varias organizaciones continúan la prohibición del plástico, como el Comité de Desarrollo de Turismo de Lachen.

La WWF ayudó a Lachen a introducir la prohibición del plástico. Dos comités de monitoreo llevan a cabo verificaciones aleatorias de los vehículos de turistas que ingresan a Lachen para garantizar que nadie traiga agua envasada. Por cierto, el agua proviene de los ríos de Sikkim y es mucho más saludable porque se prueba en el laboratorio. Y es por eso que pronto se distribuirán botellas de bambú ecológicas a los turistas.

Lachen ha encargado miles de botellas de bambú. “Las presentaremos más adelante en el año al festival Lachen Losar. 1000 botellas no son muchas pero es un comienzo”. Chewang Lachenpa , un ex miembro de Ltdc explica: “Tenemos la tarea de preservar nuestra identidad cultural y el medio ambiente que nos rodea. Cuando comenzamos, no sabíamos cómo manejar los desechos y descubrimos que la mayoría terminaba en bosques y ríos. El 60 por ciento estaba compuesto por botellas de plástico. Ahora, si encontramos turistas con botellas de plástico, su compañero, generalmente un guía local, es multado”. El problema ahora es otro tipo de desperdicio, como paquetes de galletas: “Al prohibir estos alimentos afectaríamos directamente nuestra economía. Las bolsas de plástico no son un gran problema ya que los locales usan bolsas o cestas de mimbre”.

