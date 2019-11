Jubilados se declararon en “estado de alerta y movilización”

Print This Post

La multisectorial en defensa de la Ley 8732 se declaró en “estado de alerta y movilización”, ante las versiones de un nuevo intento de reforma del sistema previsional. Además, advirtieron a AIM sobre inconvenientes con el Instituto Obra Social de Entre Ríos (Iosper) y exigieron al Ejecutivo “la inmediata restitución del dos por ciento que dejó de aportar por la Ley de Emergencia”.

Los dirigentes de los gremios nucleados en la multisectorial -ATE, Agmer, Apler, Amet, Ajer, Jubilados de Isoper y de la Federación de Jubilados- analizaron y debatieron las problemáticas del sector, teniendo en cuenta las expresiones públicas tanto del gobernador Gustavo Bordet como del presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones , Daniel Elías, que dan cuenta del resurgimiento de las intenciones de avanzar sobre la Ley 8732, con los mismos argumentos que vienen esgrimiendo desde hace mucho tiempo, y que históricamente los sindicatos enfrentaron.

En la jornada se aprobó un documento en el que se advierte que el gobierno “pretende hacer cargo a los trabajadores de los desmanejos políticos y económicos de quienes, a lo largo de los años, condujeron la gestión de la provincia y por ende el sistema previsional solidario y generacional”.

En ese sentido, reafirmaron la voluntad de lucha para impedir cualquier intento de reforma del sistema previsional, ya que los trabajadores activos y pasivos no deben ser la variable de ajuste.

Por otro lado, se analizó la situación del Iosper, donde se expresó la preocupación “por el recorte de servicios que vienen a ahondar la situación de precariedad de los trabajadores afiliados a la misma, en lo que a atención a la salud se refiere”.

“La crisis que afecta a nuestra obra social, al igual que la de la Caja de Jubilaciones, obedece en gran parte a situaciones que son responsabilidad de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la provincia, cuando por ejemplo adhieren a Leyes nacionales, de lo cual no renegamos siempre que signifiquen mayores y mejores prestaciones para los afiliados”, pero denunciaron que esas normas no implican mayores fondos, “ya que no se asignan o se explicita de dónde se sacarán las partidas para la ampliación de los servicios”, precisaron.

En ese marco, reclamaron al gobierno provincia “la inmediata restitución del dos por ciento por jubilados que dejó de aportar en su momento por la Ley de Emergencia, el incremento de los aportes patronales a la obra social como una forma de paliar los inconvenientes generados por el propio gobierno”.

Asimismo, consideraron necesario que Iosper “empiece a dar cobertura adecuada en servicios como kinesiología, odontología, neurología, oftalmología, etc.”, que cargan costos que no están en condiciones de afrontar los jubilados y pensionados provinciales.

Además, pidieron al directorio obrero que “se sincere y redefinan cuestiones y proyectos que en su momento se dejaron de lado por presiones de los prestadores”, y se preguntaron: “¿Vamos a cuidar el bolsillo de los afiliados o de los prestadores?”.

Ante ese escenario, la multisectorial continúa en estado de alerta y movilización, sosteniendo la defensa irrestricta de la Ley 8732 y nuestra obra social: “De ningún modo permitiremos que avancen sobre los derechos que años de lucha y esfuerzo han demandado a todos los trabajadores”.