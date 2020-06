Lluvia, viento y frío hasta el sábado a la tarde

Connect on Linked in

Por efecto de un frente de aire frío, para este sábado se espera una jornada con bajas temperaturas en la provincia. También se destaca la posibilidad de que se registre una Sudestada en el Delta. El panorama mejoraría hacia la tarde del sábado, según se indicó en un reporte meteorológico de Defensa Civil provincial al que accedió AIM.

Se espera una jornada especialmente fría para este sábado en Entre Ríos. De acuerdo al informe del Departamento de Meteorología, provincial, se presentarán vientos regulares del SO al SE al centro y sur de la provincia, aunque con algo de disminución en el Norte y resto del territorio. Así, el clima se presentará nublado, húmedo e inestable, se indicó a esta Agencia en el reporte del Departamento de Meteorología provincial. Esta situación se verá marcada por presión en baja, lluvias y lloviznas, aunque se espera una mejora lenta durante la tarde o noche desde el Oeste de la provincia.

Las marcas termométricas se anticipan en la mínima entre 11º y 13° C., con una sensación térmica de 8º a 10° C. La máxima pronosticada será 13º y 16° C. y la térmica oscilará entre los 12º a 15° C. La situación, se indicó, se debe a “la irrupción de aire muy frío a niveles medios de la atmosfera se está generando un importante Centro Ciclónico que se encuentra descendiendo hacia la provincia de Entre Ríos. Los vientos del Sur y principalmente del Sudeste producirían el fenómeno de Sudestada sobre el Delta Entrerriano”, aunque la “situación iría mejorando temporariamente desde el Oeste de la provincia durante el día sábado por la tarde o noche”.