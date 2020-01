Lo retiraron, lo asaron y lo comieron, dijo la fiscal sobre caso de animal lanzado a piscina

Connect on Linked in

Lo que en principio sería una broma de pésimo gusto entre empresarios argentinos que veranean en Punta del Este desató un escándalo en ambas orillas del Plata y desembocó en una investigación de la fiscal Ana Dean y de la Fuerza Aérea uruguaya.

El episodio se divulgó a través de las redes sociales donde se compartió un video grabado por un reconocido empresario argentino en el que se ve un animal siendo lanzado desde un helicóptero a la pileta de la casa en José Ignacio en la que éste veranea junto a su familia, que generó múltiples expresiones de rechazo de los usuarios.

La fiscal dijo que aún no se determinó si el animal que cayó en la piscina es un cerdo o un cordero. En tanto, la Policía le informó que se trataría de un cerdo, pero no pudieron “constatar” que sea dicho animal porque “en su momento no hubo denuncia al respecto”, señaló.

Dean dijo que tomó conocimiento hoy del episodio cuando no estaba de turno, y señaló que hasta el momento se le tomó declaración al propietario de la vivienda, Federico Álvarez Castillo, dueño de la marca Etiqueta Negra, quien manifestó a la Policía que “estaba en su casa, con su familia, escucha el estruendo y cuando sale vio que era un cerdo en su piscina”.

“Lo retiraron, lo asaron y lo comieron”, dijo la fiscal.

Sin embargo, el video habría sido grabado por el mismo Álvarez, por lo que ya estaba en el exterior de su vivienda cuando se produjo el hecho.

En Argentina aseguran que el empresario Pacha Cantón, que vive en Carmelo, fue el que arrojó el animal faenado a la piscina de Federico Álvarez Castillo y su pareja, Lara Bernasconi.

Álvarez Castillo y su familia declararon a la Policía que no tenían identificado al helicóptero y sus ocupantes.

“Todo indica que fue una broma. Nadie está esperando que llueva un animal del cielo, y esto fue filmado y se escuchan risas en el video”, dijo la fiscal que tomó el caso, para mostrar que Álvarez no podía desconocer al autor del lanzamiento. “Nadie va a comerse un animal que le tiran de arriba”, dijo la fiscal.

Dean resolvió que se determine la aeronave, sus ocupantes y si estaban volando en condiciones, tarea que fue encomendada a la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia).

La Fuerza Aérea uruguaya informó que “se está efectuando una investigación para recabar todos los detalles técnicos del vuelo”.

Agrega que “posteriormente, el departamento jurídico se expedirá en función de nuestro Código Aeronáutico”, y añade que “la autoridad aeronáutica actuará en base al asesoramiento obtenido y cumplirá con el debido proceso”.

Además, se dio cuenta del caso al Consejo Consultivo de la Comisión Nacional Honoraria de Tenencia Responsable y Bienestar Animal para conocer más detalles del animal, informó Dean.

Estas disposiciones las solicitó la fiscal, aunque ahora no se encuentre en el turno porque sucedieron cuando se encontraba al mando de esa Fiscalía.

En tanto, Dean dijo que aún no se conoce “exactamente” en qué fecha ocurrió este episodio, y señaló que los efectivos policiales le dijeron que no le informaron en su momento porque “no había delito en relación a eso y por la complejidad de los casos que estábamos trabajando en Maldonado no me habían enterado”, dijo.

Si en los próximos días resulta necesario tomar más declaraciones y llevar adelante más diligencias, las efectuará la fiscal Sylvia Naupp.

noticiasambientales.com/