Murió el hombre que llenó de rosas rojas el camino de la política

Falleció hoy Hermes Binner, dirigente socialista, ex gobernador de Santa Fe, diputado nacional, intendente de Rosario y ex candidato a presidente. Tenía 77 años y su salud estaba muy deteriorada.

Hermes Juan Binner, el primer gobernador socialista de Santa Fe y de la historia argentina, falleció este viernes en Casilda donde estaba internado en una clínica privada debido a que su problema neurológico se vio agravado por un proceso infeccioso. Tenía 77 años y en el último cumpleaños, el 5 de junio, la dirigencia socialista rindió un homenaje en redes para revalidar lo que fue su gestión provincial y en el municipio de Rosario, publicó el diario El Litoral.

Había nacido en Rafaela aunque su carrera política la forjó en Rosario donde fue secretario de Salud, concejal y dos veces intendente. Desde la fuerte impronta municipal lanzó su búsqueda a la gobernación de Santa Fe. Se vio frustrada en 2007 cuando fue el más votado individualmente junto a Miguel Paulón pero Jorge Obeid fue elegido por la suma que permitía la ley de Lemas. Ya sin ese sistema electoral e inaugurando el de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias llegó al gobierno en el marco del llamado Frente Progresista Cívico y Social alianza constituida entre el Partido Socialista, la Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata Progresista, el desaparecido ARI más dirigentes justicialistas. El socialismo eligió a Griselda Tessio como compañera de fórmula pese a que el radicalismo orgánicamente había optado por Carlos Fascendini como vicegobernador.

Quitar las vallas que separaban la Casa Gris de la Plaza de Mayo fue uno de los primeros gestos simbólicos del gobierno. Fuerte impronta en salud pública, educación y cultura fueron el sello de sus cuatro años. La contrapartida el deterioro de la seguridad pública. El intento de administrar por nodos para evitar los departamentos y el poder de los senadores demostró la inutilidad política a los pocos años y le costó a su administración varios reveses legislativos especialmente en temas tributarios y presupuestarios. En esos años se dictaron las normas del nuevo sistema de procedimiento penal, el sistema electoral de boleta única y los comités de higiene y seguridad en el trabajo.

Asegurada la continuidad del gobierno frentista en la provincia con su amigo, colega y mano derecha, Antonio Bonfatti, Binner emprendió la carrera presidencial buscando darle forma a un proyecto progresista. Fue el segundo más votado junto a Norma Morandini pero a una distancia sideral de votos de Cristina Fernández de Kirchner y Amado Boudou. Luego fue nuevamente diputado nacional. Su última participación electoral fue hace cinco años buscando una banca de senador nacional pero terminó tercero.

Binner y su partido evitaron sumarse al proyecto transversal ensayado por Néstor Kirchner durante su presidencia. Dos ministerios le fueron ofrecidos al médico socialista y el interlocutor fue el hoy presidente de la Nación, Alberto Fernández. “Mil veces invité a Binner a participar del gobierno, pero no aceptó. Le propuse crear una secretaría para manejar todos los planes sociales para terminar que era un juego del clientelismo. No aceptó. A los socialistas les tengo cariño, admitamos que tienen una lógica de funcionamiento propio distinta, son muy cerrados, son lo más orgánico que he visto en mi vida, muy verticalistas” le dijo a este cronista Fernández en noviembre de 2018 cuando no soñaba con ser candidato a presidente.

