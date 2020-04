Pandemia y salud pública: El coronavirus pone en jaque un sistema débil y descentralizado

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Luego que el coronavirus se declarara pandemia mundial, nuestro país comenzó a reconfigurar todo el escenario sanitario, para poder paliar la demanda que llegaría con el pico de la enfermedad. Sin embargo, este contexto dejó en evidencia las falencias de un sistema débil, al cual la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) no era ajena. Al contrario, Capital Federal es uno de los lugares que mayores casos presenta. AIM diálogo con un médico integrante de la Asamblea Residentes y Concurrentes, quien alertó sobre la falta de un protocolo de actuación centralizado, que haga frente a este escenario. En un panorama poco alentador a nivel nacional, se piensa en dos millones y medio de infectados en Argentina, lo que conllevaría a un colapso preocupante e inevitable.

En diálogo con esta Agencia, el agente sanitario expresó: “proponemos que haya un protocolo de actuación centralizado y que cada hospital lo adapte”. Consultado sobre el escenario próximo de la pandemia, alertó: “estamos haciendo un relevamiento de la cantidad de camas que hay, pero no tenemos información final. Las líneas de proyección son muy diferentes. En un contexto no tan malo, se prevén 250 mil personas infectadas, mientras que en un panorama malo -que por ahora no asoma- ese número llegaría a dos millones y medio de infectados en Argentina, lo que podría acarrear un colapso”.

De todos modos, el especialista aclaró que, por ahora, no hay hospitales colapsados, si bien algunos están casi a su límite y se están ampliando las camas con oxígeno. “Estos datos deberían ser brindados por el ministerio de Salud de Buenos Aires, pero no los tienen y preguntan a los hospitales”, explicó.

En ese orden, agregó: “Hoy no muestra saturación ni que tenga falencias de insumos, pero si seguimos de esta manera colapsará, porque más allá de los recursos, no está preparado el sistema para afrontar esta pandemia sin actuación centralizada”.

El reclamo de los residentes y concurrentes

En noviembre del año pasado y en un escenario represivo en las puertas de la Legislatura porteña, se aprobó un proyecto de ley sobre el régimen de residentes y concurrentes que profundizaba la precarización laboral ya existente.

El proyecto fue presentado el 20 de noviembre, una semana antes de que se vote, sin dar lugar ni tiempo a que se trate en comisión y puedan hacerse modificaciones, y sin convocar las y los profesionales involucrados para participar en la redacción del mismo.

Luego vino la pandemia.

“Estamos en una situación compleja en líneas generales y, además, el abordaje de la pandemia está siendo autogestionado por los hospitales, lo que implica que se lleva adelante por servicio, lo cual genera un problema, porque no hay un criterio unificado del trabajo de la situación; es decir, no hay protocolo y adaptación por parte de los hospitales”, explicó a AIM.

Además, denunció: “nadie nos vino a decir nada para, por ejemplo, con respecto al uso de equipamiento de protección de personal. Son todas cuestiones autogestionadas por nosotros y llevadas adelante por residentes”.

“Esto trae problemas, porque a la hora de exigir recursos (mascaras, barbijos, camisolín, entre otros) al tratarse de servicios autogestionados, hay compañeros que tienen que hacer hisopados y no acceden a los materiales, porque el servicio considera que un residente no puede hacerlo. Tiene que traer firmas autorizantes, lo que hace el proceso engorroso”, detalló a esta Agencia.

En ese sentido, “es necesario que haya centralización y que los recursos estén accesibles para el personal que lo necesite”, remarcó.

Asimismo, especificó la situación crítica que están atravesando los concurrentes actualmente: “lo que nos pasa es que los están haciendo ir a trabajar sin ART, ni salario ni comida; estamos viendo que hay llamados extraordinarios a cubrir guardias para hoteles extranjeros a los cuales los concurrentes no pueden acceder porque no tienen ficha municipal, pero por su trabajo tampoco cobran”, lamentó a AIM.

La mayoría de esa gran cantidad de los concurrentes “no tienen trabajo actualmente, porque son monotributistas o porque atienden por fuera del hospital, no tienen ingreso fijo. Es preocupante”, resaltó el agente sanitario, añadió: “no vamos a ir a trabajar sin tener ART. No expondremos a los compañeros a que se contagien sin tener coberturas ni sin pagos”. El profesional aclaró que los residentes sí tenemos ART y obra social, pero “queremos trabajar con todos los derechos laborales adquiridos”.

“Exigimos ART, porque somos trabajadores. No queremos seguros, porque no prestamos servicios.

En el día de la fecha, registramos que se están llamando a profesionales de otros lugares que no son de Caba, se les paga mejor y los concurrentes tienen que trabajar gratis, siendo alrededor de 1400 en Capital”, subrayó. En ese sentido, “nos encontramos con un Gobierno que desoyó los planteos y ahora hay que solucionarlo a las corridas”, advirtió a AIM.

“Nos apremia organizar el caos en sistema de Salud, que no es poco. Se hacen obras a contrarreloj y todo es muy autogestionado. Hay que lograr un sistema organizado para dar respuestas más efectivas, sino los servicios colapsarán hospitales, cuando nos infectemos por no tener las condiciones de seguridad para trabajar”, lamentó.