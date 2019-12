Recrudece el conflicto de residentes: Paro y movilización

Connect on Linked in

La Asamblea Residentes y Concurrentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) vuelven a movilizarse este lunes en rechazo a la nueva ley que regula el trabajo del sector, aumentando las horas de trabajo, precarizando el salario, y modificando licencias por maternidad o paternidad, entre otros aspectos, supo AIM.

La semana pasada, los trabajadores de la Salud tomaron las calles en inmediaciones de la Legislatura porteña ante la inminente sanción de la ley de residentes y concurrentes.

Este lunes, la protesta se vuelve a repetir. Según pudo saber AIM, por la mañana, se realizará una concentración en Jefatura de gobierno y, luego, se movilizarán hacia el ministerio de Salud, a la espera de la reunión con la ministra de Salud que tendrán sobre el mediodía.

Qué dice la nueva ley

Los residentes son profesionales universitarios que mediante examen y posterior concurso público acceden a cargos en hospitales, es una formación teórica y práctica.

Actualmente, el sistema de formación abarca 35 sedes, un centenar de especialidades, 468 unidades de residencias, 534 jefes, 1440 concurrentes y 3152 residentes, con un enfoque centrado en las residencias y no en los programas de formación, ni en todas las «tensiones existentes o variedad de perfiles».

«Son desactualizadas y poco integradas con la dinámica actual de la formación profesional (…) la nueva ley sistematiza derechos y obligaciones del profesional en formación: derecho a la remuneración, conocimiento del programa docente, instalaciones hospitalarias apropiadas para el descanso y estudio, comidas necesarias para el día en el servicio, acceso a medio informáticos de calidad, derecho sindical, derecho de formación, percepción de estipendio por investigación, aguinaldo, etcétera», indica.

¿De qué se trata la iniciativa y por qué se habla de «precarización»?

Sin embargo, la medida modifica una normativa que data de la década de 1980 con respecto al trabajo de los residentes, y apela al desarrollo de su actividad profesional. Propone un aumento de las horas de trabajo, en el salario, licencias por maternidad o paternidad y sanciones.

La nueva legislación establece el cumplimiento de 64 horas de trabajo semanales, y no contempla el franco posguardia.

En cuanto al salario, la ley indica que no podrá ser inferior a la remuneración percibida actualmente y se ajustará por acta de negociación colectiva; sin embargo, no indica cómo será esa negociación. Además, según expresaron desde el sector, la norma «no nos reconoce como trabajadores de salud, no reconoce a las guardias como tales, sino que las edulcora cínicamente como actividades de formación intensiva y continua», explica. Es decir, bajo el argumento de priorizar la «formación», no reconoce que las guardias son un trabajo.

Además, disminuye los 30 días de licencia de paternidad y maternidad a 14, y por estrés a siete, a diferencia de los trabajadores de planta. A su vez, permite sancionar a los trabajadores bajo parámetros «morales», lo cual resulta arbitrario