Rodríguez Larreta prepara su plan para flexibilizar la cuarentena después del 17

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) prepara su paso a una nueva nueva cuarentena flexibilizada. Nuevamente, la relación con el Gobierno provincial parece tensarse.

Anoche, en la sede porteña de la calle Uspallata, Rodríguez Larreta y sus colaboradores más cercanos bajaron la orden de evitar cualquier roce con la administración bonaerense, y siguieron abocados al estudio de las medidas que planean tomar a partir del 17 si es que el R -el índice de contagiosidad-, como explicó el ministro Fernán Quirós, se sitúa debajo de uno. “Desandar la cuarentena” es, en ese sentido, el flamante eslogan elegido por los cerebros de la comunicación oficial de la Ciudad.

El jefe de Gobierno analiza entonces volver a la situación de hace una semana y media si los contagios se mantienen estables. Es decir, la reapertura de negocios no esenciales y el ejercicio al aire libre, que generó una fuerte controversia entre la Ciudad y la Provincia y que el propio Ginés González García reconoció que fue por puro simbolismo. Aunque en la mesa chica del gobierno porteño se discute además la posibilidad de sumar actividades y anunciar un cronograma de aperturas escalonado, pero “sin fechas”, para dar mayor previsibilidad a la salida paulatina del aislamiento.

“Lo estamos evaluando”, aseguraron anoche cerca de Rodríguez Larreta. De confirmarse, sería la primera vez que la Ciudad anuncie un programa de desconfinamiento por etapas.

“Se está analizando no solo lo comercial, si no también lo social y lo deportivo”, agregaron colaboradores del jefe de Gobierno, y aclararon: “Todavía no hay nada definido”.

El próximo fin de semana será clave: de acuerdo a los contagios, la administración porteña empezará a consolidar la posición con la que pretende encarar la maratón de reuniones con la Provincia y el Gobierno nacional antes del vencimiento de esta etapa en el Amba, el viernes 17.

Hasta este lunes, el índice de contagiosidad en la capital estaba en 1.05, levemente más bajo que en los días anteriores, lo que despertó optimismo en las autoridades. “Tiene que bajar de uno. Si no baja, estamos complicados”, explicaron anoche.

“Esperamos llegar al 17 con la curva lo más controlada posible, y entonces poder proponer a la ciudadanía algún cambio a lo que tenemos hoy”, había dicho por la mañana, en conferencia de prensa, el ministro de Salud de la Ciudad.

En el gabinete porteño cohabitan desde hace tiempo distintas visiones vinculadas a la continuidad del confinamiento, a pesar de que el mal humor social y la fatiga, y la crisis económica, empiezan a ganar terreno en la mesa de decisiones que nutre a Rodríguez Larreta, que en las últimas horas volcó parte de su agenda a atender la fuerte interna del PRO desatada por el comunicado del sábado en relación al asesinato de Fabián Gutiérrez.

“De mínima vamos a volver a abrir lo que estaba abierto antes de entrar en esta fase del aislamiento. De mínima”, remarcaban ayer desde uno de los sectores que más impulsa una rápida reapertura de la actividad comercial. “La expectativa es que (la evolución de contagios) nos de la posibilidad de tomar esa decisión”, remarcaban, con mayor cautela, desde el despacho del jefe de Gobierno.

Antes de que el coronavirus avanzara sobre el país, unos 20 mil comercios tenían las persianas bajas en la Capital. Según la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad (Fecoba), en estos más de cien días de confinamiento cerraron otros 20 mil. De los 140 mil locales, la mitad tuvo que volver atrás por la implementación del aislamiento estricto, la semana pasada. Son los que volverían a abrir, en principio, después del 17.