Trabajadores de salud en alerta ante la falta de seguridad laboral por el coronavirus

Trabajadores de sanidad pública reclaman seguridad laboral. En Paraná hubo protestas en el ministerio de Salud, ya que no están garantizadas las medidas para preservar a los trabajadores públicos ante el avance del coronavirus, indicaron a AIM.

Con una asamblea en la puerta del ministerio, los empleados autoconvocados y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) expusieron “la preocupación y el fuerte malestar que existe ante la falta de un Protocolo para el trabajador de salud (de hospitales, centros de salud y administrativos) ante la la emergencia sanitaria”, dijo a AIM el delegado en el organismo, Hugo Giménez.

En ese sentido, preció que “hay que comprender que acá está en juego la sanidad de la provincia y los funcionarios no deben poner en riesgo nuestras vidas por su improvisación”, remarcó el dirigente gremial. Al respecto, indicó que un ejemplo paradigmático es lo que ocurre en la sede del ministerio de Salud en Paraná, “donde no hay agua y se trabaja de forma hacinada (ya que no hay un metro entre cada empleado), es decir, ni desde donde se debería dar el ejemplo y cumplir con las normas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hay condiciones laborales ante este preocupante escenario”.

“No queremos dejar de trabajar porque sabemos que nuestro rol es trascendental en este momento crítico, pero queremos que el Estado como patronal nos cuide y proteja, porque somos nosotros parte del engranaje que debe garantizar el funcionamiento del sistema sanitario que debe contener esta crisis”, remarcó.