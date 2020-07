Uruguay ratifica que no estÃ¡ abierto al turismo internacional

Connect on Linked in

El presidente Luis Lacalle Pou marcó distancia este jueves en conferencia de prensa de las declaraciones del presidente de Buquebus, Juan Carlos López Mena, que había dicho este martes, tras salir de una reunión en Torre Ejecutiva, que en 10 o 15 días la empresa iba a retomar la «frecuencias regulares» con Argentina.

«En nuestro país y en nuestro gobierno, el que dicta las medidas es el Poder Ejecutivo y el resto de poderes. No es un empresario ni es nadie», sostuvo el mandatario del país oriental este jueves. El presidente Lacalle Pou explicó que en caso de tomar una medida que implique el libre ingreso de extranjeros al país será anunciada por él junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores o el de Turismo, pero aclaró que «el país no está abierto al turismo y no hay ninguna intención de que así sea». «Con todo respeto, al que hizo determinadas declaraciones, los anuncios los hacemos nosotros. Y no está en el horizonte cercano», agregó.

Lacalle Pou, consultado por los nuevos casos de coronavirus que ingresaron por un barco de Buquebus donde se trasladaron 250 personas, explicó que estos viajeros estaban habilitados a viajar porque estaban amparados en la última modicación del decreto al respecto. Ese cambio avala el permiso de ingreso a Uruguay a los nacionales y a los extranjeros con residencia scal o legal, así como aquellas personas que viajen por motivos familiares y económicos justificados.

Es a este grupo de personas que también se les permitirá viajar en avión de Montevideo a

Madrid y de Madrid a Montevideo. Hay al menos tres vuelos Montevideo-Madrid ya confirmados para el 6, el 13 y el 20 de julio con el 100% de los pasajes vendidos rumbo a la capital española por parte de la empresa Iberia. Para los vuelos desde Madrid a Montevideo

del 5 y 12 de julio hasta el momento hay vendidos entre el 50 por ciento y el 35 por ciento de los asientos, respectivamente.

El ministro de Turismo, Germán Cardoso, informó a El Observador que la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) habilitó este miércoles que la compañía Air Europa también pueda realizar vuelos con dos frecuencias semanales y con las mismas características que el primer permiso a Iberia.

El gobierno redacta por estas horas una ordenanza dónde se darán los requisitos que deben cumplir los viajeros que lleguen en estos vuelos. El protocolo será «estricto» y se hará público este viernes luego de haber tenido «varios retoques» este miércoles, según dijo el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas.

