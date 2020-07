Agmer Paraná se declara en alerta frente al estado del sistema educativo

Print This Post

En un comunicado dado a conocer entre sus afiliados, la seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) decidió llevar adelante acciones por las cuales instó a los docentes a enviar una carta al presidente del Consejo General de Educación para exigir condiciones apropiadas en las escuelas ya que de lo contrario “no retomaremos a la presencialidad”, plantearon.

Los trabajadores de la educación enrolados en Agmer Paraná, se manifestaron “en alerta frente al estado de crisis del sistema educativo en la provincia de Entre Ríos”. En ese sentido, plantearon a sus afiliados que completen una carta modelo para ser dirigida con “copia a las escuelas para que sea elevada por la vía jerárquica” al titular del CGE, Martín Müller.

En la misiva se deja manifiesto que cada docente ha “cubierto y garantizado” con su “propio peculio el funcionamiento del sistema educativo” pese a que el Estado provincial está obligado a hacerlo. También que desde que se impuso la cuarentena por el Covid-19 se han dispuesto de “disponibilidades privadas -conectividad a internet, aparatos de conexión, espacio de mi vivienda, tiempo extra que requiere la modalidad no presencial- sin contraprestación alguna del Estado entrerriano. Es decir, los docentes garantizamos el derecho a la educación en la emergencia, aun cuando las autoridades públicas hicieron poco al efecto: siquiera dispusieron el pago del servicio de internet a docentes, ni la provisión de los elementos necesarios a la virtualidad para los estudiantes y los trabajadores”.

Es por todo esto que en cada maestro señala: “atento a la situación de crisis sanitaria, económica, social, política y administrativa, expreso a partir del día de la fecha la imposibilidad de continuar solventando con mis ingresos las responsabilidades del estado, pues durante este año el gobierno provincial no ha convocado a paritaria salarial para recomponer el depreciado salario de los trabajadores de la educación y del personal administrativo y de servicios auxiliares”.

En la carta se deja también señalado que “desde la definición de no presencialidad, miles de trabajadores construimos u sistema no presencial al que solventamos con recursos propios. Urge a más de 100 días que las autoridades a cargo del gobierno del sistema educativo definan claras acciones políticas. Asimismo, exigimos al CGE que recabe información sobre los alumnos que carecen de herramientas virtuales y de conectividad para que las autoridades provean lo conducente, pues nos negamos a ser agentes de la exclusión educativa. El retorno a la presencialidad encuentra múltiples obstáculos que creemos prioritariamente saldar y corregir, pues los trabajadores no vamos a ser cómplices de un retorno precipitado y desorganizado que ponga en peligro nuestra salud y la de los estudiantes”.

Finalmente, se exige “un plan de acondicionamiento de las instituciones educativas en materia edilicia, la garantía de cobertura de suplencias de todo el personal con factores de riesgo, las partidas de limpieza, los kit de higiene personal para cada trabajador y alumno del sistema educativo, el arreglo de los sanitarios, tanques de agua y conexiones para garantizar su potabilidad, la provisión de tapabocas para cada estudiante y los elementos de bioseguridad para cada docente. Sin condiciones apropiadas no retomaremos a la presencialidad”, anticiparon.