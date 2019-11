Ante industriales, Alberto Fernández prometió reactivar la producción y limitar importaciones

Connect on Linked in

Con un fuerte discurso en favor de reactivar la actividad industrial y el consumo, en el que también repasó algunos de los que serán sus principales ejes de gestión económica, el presidente electo, Alberto Fernández, expuso en la XXV Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Antes los industriales que lo escuchaban con atención, Fernández prometió que su gestión apuntará a reactivar la producción y el consumo, que hará un control de las importaciones de los productos extranjeros que compitan con la industria local, y que buscará que los bancos vuelquen el créditos a los sectores que inviertan en la economía y no en la especulación.

“La Argentina no necesita de los que especulan, necesitan de los que invierten y dan trabajo”, afirmó Fernández, en un fuerte llamado a «reactivar la economía» de la mano de la actividad industrial.

Además, lanzó un mensaje a los acreedores externos, entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI). «No vamos a dejar que las obligaciones externas, que son muchas y que han sido acordadas de un modo delirante, porque pidieron mucha plata a pagar muy rápidamente, no vamos a dejar que esa realidad se lleve puesta a la industria y al trabajo, y que genere más pobreza y desocupación. Vamos a pagar el día que hayamos crecido más, producido más, y hayamos conseguido los dólares para pagar nuestras deudas», afirmó. Y agregó: «No quiero hacerle quitas a nadie, no quiero dejar de pagar lo que debemos, sé que esta terrible y ridícula deuda lo tomó un gobierno democrático y el resto del mundo no tiene la culpa de lo que elegimos los argentinos. Pero esta vez la deuda no la va a pagar los que menos tienen, no la van a pagar los que producen, los que dan empleo».

Brasil

Por otro lado, destacó que vio «con alegría» que el mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, haya propuesto «tener un vínculo pragmático para el Mercosur».

«Vi con alegría que el presidente de Brasil propuso tener un vínculo pragmático para el Mercosur», sostuvo el futuro mandatario. «Es lo que tenemos que hacer, porque el Mercosur va a superar a Bolsonaro y a Alberto Fernández», destacó el dirigente peronista.

En ese sentido, el futuro jefe de Estado subrayó que el bloque comercial regional es necesario para «construir un mercado común que permita afrontar el desafío de la globalización con otra fuerza».

En el marco de la edición número 25 de la Conferencia Industrial, realizada por la UIA en el predio porteño de Parque Norte, el líder del Frente de Todos arremetió contra el actual jefe de Estado, quien suele destacar que deja «bases sólidas» para el próximo Gobierno.

Críticas a Macri

«No sé cuáles son las bases sólidas que nos dejan, yo siento que camino en un pantano. Ni los bancos salieron favorecidos, porque los obligaron a ser otra cosa», remarcó.

Ante un gran número de empresarios que lo escucharon con atención y aplaudieron varios de sus conceptos, Alberto Fernández afirmó que «los argentinos tienen esperanzas porque están seguros de que después del 10 de diciembre va a venir algo mejor».

«Y tienen razón. Vamos a hacer todo lo contrario a lo que está pasando: no vamos a premiar a los que especulan, vamos a ayudar a los que producen, nos vamos a preocupar por los que trabajan, vamos a poner en marcha a la economía una vez más. Ése es el desafío que tenemos», añadió.

En ese marco, el futuro presidente ratificó su intención de forjar un acuerdo multisectorial para salir de la crisis «entre todos, en una mesa común, firmando un contrato social».

«Estoy renunciando a mi capacidad de decidir solo y quiero que lo hagamos todos. No alcanza un Presidente ni una vicepresidenta, ni un montón de diputados y senadores: hace falta el compromiso social de todos y cada uno», indicó.

Al respecto, insistió en que «la mejora sea para todos, para los que arriesgan, levantan empresas, producen y dan trabajo» y aclaró que «todos tienen que hacer un aporte y comprometerse y entender que algo tendrán que dar y resignar».

¿Cuánto tiempo más vamos a seguir creyendo que esta sociedad se arregla tirando por la ventana a 10 o 20 millones de personas? No dejemos que la gente salga a la calle a decir `no damos más´: abracemos a todos los argentinos que la están pasando mal y hay que hacerlos parte de la sociedad que queremos construir», concluyó.

