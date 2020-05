Asalto a enfermeros en Concordia

Connect on Linked in

Integrantes del equipo de vacunación del hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, fueron víctimas ayer de dos hechos delictivos. Uno de ellos ocurrió en horas de la mañana en el barrio Isla Maciel, cuando un delincuente, en la modalidad motochorro, intentó arrebatarle las pertenencias a una de las funcionarias. En tanto, en horas la tarde, otro grupo de trabajadores de la Salud fue asaltado en el Barrio Sarmiento, cuando dos jóvenes se acercaron y, amenazándolos con un cuchillo, les pidieron que les entregasen los celulares.

Sobre lo ocurrido, Gladis Benítez, como responsable de los equipos de vacunación del nosocomio, expresó que “durante la mañana fue un intento de robo en el barrio Isla Maciel, cuando un motochorro, en un momento en que yo saco mi celular, sube a la vereda con la moto e intenta arrebatármelo, pero afortunadamente no me lo pudo sacar porque me corrí, creyendo que me iba a chocar y se dio a la fuga”.

“En cambio cuando andábamos en el barrio Sarmiento, casa por casa, completando el calendario de vacunación, en horas de la tarde del mismo día, salen dos chicos, le ponen un cuchillo a mi compañera, a mí me tiran contra un cerco y nos piden los celulares”, remarcó.

Asimismo, recordó que “como los habíamos dejado en el móvil, nos palparon todo y después salieron corriendo”, tras lo que admitió que “fue un susto muy grande, la cosa no pasó a mayores porque no reaccionaron y mucho menos nosotras”.

También, reconoció que “nunca había vivido situaciones de este tipo y eso que siempre ando por todos los barrios», tras lo que lamentó que “es la misma gente a la que vamos a vacunar, exponiendo incluso nuestra propia salud”.

