Ávalos: “Los precios se dispararon y el Estado está ausente”

La presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos, Juana Ávalos, advirtió AIM que “la remarcación de precios es moneda corriente y el gobierno no controla”.

La pandemia “expone las peores cosas, los jubilados estábamos con sueldos insignificantes que no nos permitían vivir dignamente y ahora eso se pronunció porque a no sólo que no alcanza sino que los comerciantes aumentaron el costo de los productos y el Estado está ausente”.

“No somos los trabajadores quienes debemos denunciar a los comerciantes, es el gobierno quien se debe ocupar de hacer cumplir las Leyes vigentes y controlar y sancionar a quienes violan las normativas”, dijo la dirigente sindical.

Ávalos indicó que los adultos mayores “están doblemente expuestos al Covid-19 ya que al no alcanzar el sueldo se reducen las posibilidades para vivir alimentarse y vivir dignamente, porque los medicamentos son caros y los alimentos se dispararon”.

En ese marco, consideró que los gobiernos “deben pronunciar sus operativos para controlar los precios y deben hacer un esfuerzo mayor para cuidar a los jubilados y pensionados, porque no sólo alcanza con discursos sino que hay que dignificar la vida”.

En ese marco, indicó que están preocupados ya que “desde febrero no hay fecha de entrega de los bolsones del Pami, que es un paliativo ante la crisis”.