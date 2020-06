Bordet y diputados del oficialismo abordaron el proyecto de Ley de Emergencia Solidaria

Print This Post

A través de una videoconferencia el gobernador Gustavo Bordet abordó con diputados del oficialismo el proyecto de ley de emergencia solidaria que elevó a la Legislatura a raíz de la crítica situación económica, la disminución de recursos fiscales y la fuerte inversión que demanda la situación sanitaria y social.

“La ley de emergencia es claramente justificada. Es solidaria y progresista porque alcanza a los que tienen más capacidad contributiva y más dinero han ganado, como son los bancos, las droguerías y los propietarios de más de mil hectáreas. Esto es transitorio y tiene un plazo establecido en el mismo texto proyectado”, sostuvo al respecto el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Ángel Giano.

Consultado por la prensa, Giano indicó que se registra “una caída de la economía en un 25 por ciento, pérdida de trabajo, salarios del sector privado que no alcanzan para llegar a fin de mes. Vivimos meses de mucha crisis, no sólo sanitaria. El gobernador, para cumplir con sus funciones, para poder obtener recursos de quiénes más ganan dinero no solamente frente esta crisis sanitaria, sino años también en anteriores, decidió enviar un proyecto a la legislatura de emergencia y transitoria, hasta el 30 de junio del 2021, prorrogable por 180 días más”.

Dicho esto, remarcó que “hay una situación de afectación de la situación toda, producto de la restricción de la economía, del aislamiento y distanciamiento. No tenemos una fecha determinada para recuperar la normalidad. No tengo dudas que cuando esto ocurra en Argentina, por las características de su producción e industria, lo hará rápidamente. Pero el gobierno provincial no puede emitir dinero, y tiene a cargo obligaciones por 150.000 familias, en cuanto pasivos y activos, a la que todos los meses debe destinar el 80 por ciento de sus recursos para abonar salarios, un 7 por ciento de gastos de funcionamiento y 13 por ciento para la Caja de Jubilaciones”, detalló.

Dicho esto, el diputado recordó que el gobernador Gustavo Bordet que ha administrado la provincia en la primera gestión «en forma exitosa, tal es así que fue acompañado en la reelección por casi el 60 por ciento de los votos de los entrerrianos y entrerrianas, tuvo que hacerse cargo de una segunda gestión, que empezó a fin del año 2015 a tener muchos problemas como consecuencia directa de las decisiones políticas equivocadas, erróneas que tomó el gobierno nacional anterior de Mauricio Macri concretamente, a partir de un día que fue nefasto para toda la Argentina que fue el lunes posterior a las paso del año pasado, donde se generó una devaluación, con un impacto y un impacto económico en la finanza de los argentinos y obviamente de las provincias argentinas en las administraciones y obviamente agudizó el contexto crítico que Argentina venía atravesando en los cuatro años de la gestión nacional anterior».

El legislador señaló en este contexto, «el inicio de la gestión del gobernador Bordet en una crisis nacional, con un país súper endeudado». Y en este marco, «se confecciona un presupuesto el año pasado, para hacer frente a ese país en crisis, que la provincia de Entre Ríos en un contexto nacional con un gobierno nacional totalmente distinto, que tenía y tiene ideas totalmente diferentes a las gobierno anterior».

En este sentido, apuntó que «ese es el presupuesto que se elaboró para hacer frente a una crisis, ahora cuando empezamos a ejecutar este año el presupuesto, cuando empezamos a transitar el año nos encontramos con la pandemia. Esta es una crisis inesperada, que afecta a todo el mundo, nadie puede ignorar y qué ha provocado más allá de lo sanitario crisis económica en todos los sectores de la población especialmente del sector privado».

Acotó que si vamos a los títulos de hoy, hablan de «la caída de la economía un 25 por ciento, pérdida de trabajo, salarios que no alcanzan para llegar a fin de mes, vivimos meses de muchas crisis, no sólo sanitaria y el gobernador para cumplir con sus funciones, para poder obtener recursos de quienes más ganan dinero no solamente frente esta crisis sanitaria, sino años también en anteriores, decidió enviar un proyecto a la legislatura de emergencia y transitorio, hasta el 30 de junio del 2021, prorrogable por 180 días más y que en el caso de las entidades financieras paguen más de impuestos de ingresos brutos, aumentándole es la base imponible, que las droguerías o quiénes venden medicamentos al por mayor también para el mayores costos a los ingresos brutos llevándolo al cuatro por ciento».

Progresividad

Mencionó luego a “los propietarios de más de 1.000 hectáreas que son el tres por ciento de los que pagan el impuesto inmobiliario rural, hagan un aporte extraordinario para hacer frente a esta crisis». También se refiere «a los activos que ganan más de 75.000 pesos, y que la mayoría son funcionarios, hagan aporte extraordinario y solidario para la Caja de Jubilaciones».

Dicho esto, comentó que Entre Ríos tiene una Caja provincial que tiene un 82 por ciento móvil, «y lo seguirá teniendo porque no se verá afectado, pero que la sustentabilidad de la misma se ve afectada también el contexto».

Ante los rechazos de ciertos sectores políticos y sindicalistas al proyecto, Giano sostuvo que «es entendible y se comprende, pero seguramente este ley no es de ajuste y así lo ha demostrado el gobernador en su gestión al nunca considerar una variable de ajuste al trabajador. No hubo despidos, no hay haberes que se recortan. Hay un aporte transitorio y progresivo a la Caja de Jubilaciones para aquellos salarios superiores a 75.000 pesos”.

Luego se refirió «al 85 por ciento de los trabajadores del Estado no tienen que aportar, sí el 15 por ciento que tiene el mayor nivel de ingreso. Se plantea en la ley este aporte solidario que en lo concreto para quien gana, por ejemplo, 100.000 pesos el aporte para la Caja de Jubilaciones es de 1.500 pesos, y el que percibe 76.000, hace lo propio con 1.000 pesos. Es lo que el funcionario o funcionaria tendrá que aportar», acotó.

“Es decir, la ley de emergencia está claramente justificada, solidaria en este caso, progresista, que los que más tienen capacidad contributiva y más dinero han ganado, como en el caso claramente de los bancos, las droguerías, los propietarios de más de mil hectáreas, puedan aportar en esta situación insólita, inesperada, mientras dure la emergencia. Esto es transitorio, no estamos hablando de una ley que va a permanecer en el tiempo. Tiene un plazo establecido en el mismo texto proyectado”, insistió.

Dicho esto, el legislador finalmente sostuvo: “Claramente no hay un manual para transitar esta crisis sanitaria, no se sabe cuándo terminará la transmisión del virus, o cuándo habrá una vacuna a un medicamento para hacer frente a esta situación el coronavirus. Esto es algo que se irá resolviendo día a día, claramente esperando que podamos cuanto antes tener mayores certezas, mayor previsibilidad qué es lo que estamos atravesando ahora hace más de 100 días”.