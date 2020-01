Cómo cuidar las plantas y huertas hogareñas del calor

Print This Post

El verano es una época dura para las plantas en regiones calurosas. Afecta a muchos sectores productivos y también alcanza a las plantas hogareñas o a las huertas que algunas familias paranaenses tienen en sus patios. Tips sobre cómo podemos resguardar nuestro espacio verde, en esta nota de AIM.

En esta estación es cuando la mayoría de las especies experimentan su ciclo de floración, las altas temperaturas, la acción de los rayos del sol o los bajos niveles de humedad pueden hacer que lo pasen mal, se sequen e incluso que mueran.

Con el calor del verano, jardines, parques y huertas de vecinos tuvieron y tienen unos meses muy duros. La necesidad de agua es mucha pero la idea de ahorrar agua, pesa y no ayuda a las plantas.

Sin embargo, existen algunos tips para evitar que nuestro jardín o pequeña huerta desaparezca y nuestras plantas sufran.

– Es importante que a la hora de regar lo hagas por la noche o a primera hora del día, para evitar la evaporación rápida del agua.

– Poner sistemas de riego por goteo. Es de los que menos agua gasta y actúa de forma más eficiente.

– Coloca sistemas de aprovechamiento de agua fluvial y reutiliza el agua de lluvia. Puedes utilizar bidones o un aljibe.

– Utiliza la manguera sólo si es necesario para limpiar un área y no la dejes abierta todo el tiempo, ni la utilices como escoba.

– Usar regaderas. No siempre es necesario usar mangueras o riego por aspersión. Con las regaderas u otros recipientes tradicionales es posible mantener el jardín, o al menos algún grupo de plantas, en perfectas condiciones.

– Especies autóctonas. Sus necesidades hídricas son mínimas y están totalmente adaptadas al suelo y al clima. Pueden vivir solo con el agua de la lluvia sin necesidad de que se las riegue con frecuencia.

– Divide el jardín por zonas de riego. Unas plantas necesitan más agua que otras. Regar cada zona independientemente, según lo que necesite cada grupo: zona seca, zona húmeda y zona intermedia.

– En el borde del césped planta las que más agua necesiten.

– Evitar la evaporación con cortezas o mantillo. Si se ponen en la base de las plantas, el riego que necesitan es menor, pues conservan bastante el agua.

– Ajustar los aspersores. Se suele ver cómo las veredas o los caminos están mojados porque al moverse el aspersor, el agua se sale de los jardines. Si se colocan de manera que el agua solo caiga sobre la zona de riego, este será mucho más eficiente y se ahorrarán muchos litros. Además de colocarlos bien, hay que regular la cantidad de agua que despiden para evitar que algunas plantas queden encharcadas.

– Elimina las malas hierbas puesto que son grandes competidoras por el agua.

– Limitar el uso de césped a las necesidades reales. La parte que más agua se lleva es el césped se puede hacer un jardín espectacular sin mucho césped. También hay algunos tipos de césped que son resistentes a la sequía y necesitan menos agua.

– Si el objetivo es adornar los jardines, existen especies de plantas que no necesitan mucha agua y son una buena opción para elegir. A continuación algunas ideas.

Plantas resistentes

A medida que la temperatura global va aumentando, las precipitaciones se vuelven cada vez más escasas en muchos lugares. Este cambio afecta directamente a los jardines, que van necesitando más agua para mantenerse igual de espectaculares. Por ello, es muy recomendable optar por escoger aquellas plantas que resistan mejor la falta de riego, ya que de esta manera nos ahorraremos unos pesos que nunca vienen mal.

Echinocactus grusonii

Es una planta que resiste la sequía. Este tipo de plantas son aquellas que han tenido que adaptarse para sobrevivir a periodos más o menos largos sin agua. Hay algunas que, debido a las condiciones climáticas tan extremas, han tenido que convertir sus hojas en espinas, como los cactus, o que han optado por reducir el tamaño, como el olivo, un árbol originario del mediterráneo.

Se puede pensar, no sin motivo, que son plantas de muy fácil cultivo y que no requieren de ningún tipo de mantenimiento, pero la realidad es que no es del todo cierto. Es verdad que, por lo general, son muy resistentes a plagas, pero al menos durante el primer año que las tengamos plantadas en tierra sí que es necesario regar para que el sistema radicular se fortalezca. Tampoco estará de más ir abonando ocasionalmente para que el desarrollo sea óptimo.

Árboles

Los árboles son el primer tipo de planta que se ha de ubicar en un jardín. Debido a su tamaño, se podría decir que son la “estructura” del lugar, sobre la cual se podrá crear nuestro particular paraíso verde. Como sabemos, los hay que son frutales, y los hay que son ornamentales. Veamoslos por separado con más detalle:

Ornamentales

Hay muchos árboles ornamentales capaces de resistir periodos razonablemente largos de sequía, y que además soportan algunas heladas suaves. Las especies más interesantes son:

Brachychiton populneus: árbol de hoja perenne y crecimiento rápido que alcanza una altura de unos 10m. Soporta temperaturas de hasta los -4ºC.

Fraxinus ornus: el fresno es un bello árbol que crece hasta los 20m. Tiene hojas caducas, y soporta temperaturas frías hasta los -5ºC.

Phytolacca dioica: el ombú es una planta perfecta para tener en jardines amplios y cálidos. Sus hojas son perennes, y alcanza una altura de 8m.

Ulmus sp (todas las especies): el olmo es una especie arbórea de hoja caduca y crecimiento rápido muy resistente a la sequía, y también a las heladas, ya que soporta hasta los -6ºC.

Frutales

Los árboles frutales, por lo general, prefieren terrenos húmedos para poder fructificar correctamente. Pero si vives en un clima seco, hay algunos con los que te llevarás más de una sorpresa. Los más interesantes son:

Olea europaea: el olivo alcanza una altura aproximada de 6m. Sus hojas son perennes, con lo cual, se verá bonito todo el año. Soporta hasta los -3ºC.

Prunus dulcis: el almendro tiene hojas caducas, y un ritmo de crecimiento más bien lento. Crece hasta una altura de 7m, y soporta hasta los -3ºC.

Punica granatum: el granado es un árbol de hoja caduca que alcanza una altura de unos 5-6m. Soporta hasta los -4ºC.

Eriobotrya japonica: el níspero es una planta muy decorativa. Es de hoja caduca, y crece hasta los 9-10m. Es rústico hasta los -4ºC.

Arbustos

Los arbustos nos servirán para rellenar espacios, aportando color al jardín y, de paso, atraer a insectos polinizadores gracias a sus preciosas flores.

Buxus sp (todas las especies): el boj es una de las plantas que más se utilizan para hacer setos. Tiene un crecimiento fácilmente controlable, y además, soporta hasta los -5ºC.

Cupressus sp: los cipreses resultan ser los mejores candidatos para utilizar tanto como ejemplares aislados, como para setos. Crecen lentamente, y pueden alcanzar una altura de 10m. Soportan hasta los -5ºC.

Laurus nobilis: el laurel es un arbusto o pequeño árbol de hoja perenne que alcanza una altura de 4-5m. Es resistente hasta los -4ºC.

Nerium oleander: la adelfa es una planta de hoja perenne que alcanza una altura de 3m. Sus flores son muy bellas, pero es muy importante evitar que los niños y los animales domésticos se puedan acercar a esta planta, ya que es tóxica.

Cactus

Las plantas cactáceas han sido siempre las más aconsejabas para tener en jardines con clima seco, aunque debes saber que no todas las especies resistirán igual de bien los periodos más o menos largos sin agua una vez que alcancen la edad adulta. De hecho, es frecuente que tengan problemas de falta de riego, y que por ello se termine perdiendo. Así, por propia experiencia te puedo decir que hay cactus que realmente crecerán razonablemente bien en xerojardines, y son:

Echinocactus sp (todas las especies): especialmente el Echinocactus grusonii, es muy decorativo y resistente. Puede llegar a alcanzar el metro de altura, con un grosor de 40cm. Resiste el frío hasta los -3ºC.

Echinopsis sp (todas las especies): estas plantas tienen un crecimiento bastante rápido. Poseen unas flores muy decorativas, y además resisten el frío hasta los -3ºC.

Opuntia sp (todas las especies): sobretodo la Opuntia ficus-indica, estos cactus han demostrado ser muy adaptables. Muy interesantes para tener en zonas donde el mercurio del termómetro baja hasta los -4ºC.

Flores

Qué mejor que dar color al jardín con unas preciosas flores. Es cierto que son plantas con necesidades hídricas altas, pero tengo una buena noticia que darte: hay algunas especies que se adaptan bien a vivir en lugares secos o donde la pluviometría es escasa. De hecho, algunas crecen tan rápido y pueden llegar a ocupar tanto espacio que se aconseja podarlas de tanto en cuando para mantenerlas a raya. ¿Queres saber cuáles son? Estas:

Dimorphoteca sp (todas las especies): estas plantas tienen un ritmo de crecimiento muy rápido. Tanto es así que es aconsejable podarlas cada año. Sus flores pueden ser blancas, lilas, naranjas o incluso rojas. Son perfectas para cubrir espacios en poco tiempo, ya que además soportan hasta los -4ºC.

Gazania rigens: las gazania son unas plantitas muy curiosas, ya que sus flores se abren sólo durante los días soleados. Soportan hasta los -3ºC.

Rudbeckia sp (todas las especies): las rudbeckia son muy ornamentales. Sus flores son de color amarillo o bicolores (amarillo y rojo). Son rústicas hasta los -4ºC.

Chrysanthemum sp (todas las especies): los crisantemos son flores realmente muy decorativas, pues hay muchas variedades y colores diferentes (flores simples, flores dobles, amarillas, rojas, naranjas, bi-colores…). Escoge el que más te guste, y plántalo en tu xerojardín. Por cierto, soportan hasta los -3ºC.

Palmeras

Las palmeras, por muchos llamadas las princesas del jardín, son unas plantas con una singular belleza. Todas ellas son muy decorativas, ideales para aportar ese toque tropical que tanto nos gusta. Y es que, ¿quién puede evitar imaginarse tumbado entre dos ejemplares? Yo, por lo menos, no. Así que, si bien son amantes de la humedad, hay algunas especies palmeriles que permitirán que nuestro sueño se haga realidad dándoles sólo un riego o dos a la semana. Son las siguientes:

Chamaerops humilis: el palmito es una palmerita que crece hasta una altura de unos 3-4m. Soporta temperaturas frías, hasta los -4ºC sin problema.

Phoenix sp. especialmente la P. dactylifera y la P. canariensis, estas palmeras resisten bien la sequía una vez establecidas. Alcanzan una altura de hasta los 10m, y soportan hasta los -6ºC.

Trachycarpus fortunei: el palmito elevado es una de las especies de palmera que mejor resiste el frío, y la sequía. Crece hasta una altura de 6m, y soporta hasta los increíbles -10ºC.

Washingtonia sp: tanto la W. robusta como la W. filifera han demostrado ser muy resistentes a la sequía. Alcanzan una altura de 10m, y resisten el frío hasta los -5ºC.

Plantas aromáticas

No pueden faltar plantas aromáticas en un jardín. Es cierto que hay arbustos cuyas flores huelen realmente bien, pero… si se quiere aromatizar, no sólo el jardín, sino también el hogar, hay unas cuantas especies a las que debes echar un vistazo:

Lavandula sp (todas las especies): ¿quién no conoce a la lavanda? Esta preciosa planta te servirá, además, para repeler a los mosquitos. Crece hasta una altura de unos 40-50cm, y es perfecta para delimitar caminos o rellenar espacios. Soporta el frío hasta los -4ºC.

Thymus vulgaris: el tomillo crece hasta los 40cm aproximadamente. Sus pequeñas y extraordinarias flores blanquecinas harán que ese rincón se vea y huela estupendamente bien. Soporta hasta los -3ºC.

Rosmarinus officinalis: el romero es una de las mejores plantas para tener en jardines de bajo mantenimiento. Con una altura que puede llegar al metro, soporta todo tipo de suelos, y el frío hasta los -3ºC.

Salvia officinalis: la salvia es una planta de crecimiento rápido muy ornamental. Con una altura de unos 40-50cm, se pueden tener en rocallas junto con otras plantas. Soportan hasta los -3ºC.

Plantas crasas

Las plantas crasas son aquellas que tienen sus reservas de aguas en hojas y/o tallos. La mayoría de ellas son nativas del continente africano, de lugares donde la pluviometría es escasa y las temperaturas cálidas, por lo que resultan ser unas plantitas excelentes para tener en xerojardines, como por ejemplo en rocallas. Además, si tienes un terreno muy rocoso, pon unas cuantas crasas: no necesitan mucha tierra para crecer. Las más interesantes son:

Agave sp (todas las especies): sobretodo el Agave americana puede resistir periodos largos de sequía sin dificultad, además de temperaturas cercanas a los -3ºC.

Crassula ovata: el árbol de Jade es un arbusto suculento que crece hasta los 40-50cm de altura. Es una curiosa planta que soporta el frío hasta los -3ºC.

Echeveria sp (todas las especies): las echeveria tiene un alto valor ornamental. Y es que, parecen flores artificiales, ¿no crees? Resisten bien periodos cortos de sequía, y el frío hasta los -2ºC.

Sempervivum tectorum: además de ser muy bella, excepcional para plantar en terrenos muy pedregosos, resiste sin problemas el frío hasta los -4ºC.

Trepadoras

Si hay una pared que afea el jardín, es momento de poner un arbusto trepador. Algunas especies tienen flores que, además de ser muy bellas, desprenden un aroma muy agradable. Eso sí, hay que saber que, por lo general, las trepadoras que resisten la sequía tienen un ritmo de crecimiento rápido… pero que se puede controlar fácilmente mediante trabajos de poda. De entre todas las que encontramos en viveros, para jardines de bajo mantenimiento destacamos las siguientes:

Jasminum sp (todas las especies): el jazmín es muy utilizado en jardinería, especialmente para decorar jardines pequeños. Es de hoja perenne, y crece hasta una altura de unos 5-6m. Sus hermosas flores blancas desprenden un aroma muy agradable. Ah, y por cierto, resiste el frío hasta los -4ºC.

Bouganvillea sp (todas las especies): las buganvillas son unas trepadoras de hoja caduca cuyas brácteas (las cuales confundimos fácilmente con sus flores) son de color rojo, blanco o naranja. Si tienes que cubrir una pared, una celosía o un techo, es tu mejor candidata. Soporta hasta los -3ºC.

Tecomaria capensis: de crecimiento rápido, sus hojas son caducas y tiene unas flores rojas anaranjadas muy hermosas. Es una trepadora que alcanza los 7m de altura, y soporta hasta -4ºC.

Passiflora caerulea: la pasiflora es una trepadora de crecimiento muy, muy rápido. Es muy resistente, no sólo a la sequía, sino también al frío, ya que soporta hasta los -5ºC.