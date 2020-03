El gobierno español declara el “estado de alarma” para evitar el caos por la pandemia

Print This Post

El Ejecutivo de España se dotó de poderes especiales antes de reunir a los gobierno autónomos para llevar adelante medidas excepcionales ante el avance del virus Covid-19 por la península ibérica.

Estado de alarma. El Gobierno finalmente se ha decidido a dar el paso, tras una larga deliberación, que comenzó el jueves en la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros y prosiguió ayer por la mañana en una reunión telemática en la que participaron varios miembros del Ejecutivo. Al filo de la una de la tarde, la decisión ya estaba tomada: activación del artículo 116.2 de la Constitución en todo el territorio español, para hacer frente a la dramática expansión del Covid-19.

El estado de alarma jerarquiza y refuerza la autoridad estatal. Horas después del anuncio gubernamental, el presidente de la Generalitat de Catalunya pedía anoche el confinamiento de toda la población catalana. ( Joaquim Torra pidió en realidad que el Gobierno le autorice a cerrar fronteras, puertos, aeropuertos y vías ferroviarias, puesto que la Generalitat de Catalunya no dispone de competencias constitucionales para limitar a gran escala la libre circulación de personas y vehículos. Torra pidió de manera solemne a los ciudadanos de Catalunya que se queden en casa, para enfatizar con ese gesto la voluntad de autogobierno

La declaración del estado de alarma no anula las competencias autonómicas, pero confiere al Gobierno de España poderes excepcionales para limitar la libre circulación de personas y vehículos, racionar bienes y servicios, e incluso requisar bienes privados para hacer frente a la crisis. Reunido en sesión extraordinaria, el Consejo de Ministros activará hoy el artículo 116.2 por un plazo de quince días, decisión de la que el jefe del Ejecutivo deberá de dar cuenta de manera inmediata al Congreso, sin cuyo permiso no se podrá prorrogar.

Ayer por la tarde, se estaban discutiendo y ultimando los primeros decretos amparados por el estado de alarma, que pueden incluir, entre otras medidas, el despliegue de efectivos militares, según señaló ayer el presidente del Gobierno en una comparecencia de urgencia. La Comisión Delegada de Asuntos Económicos fue escenario, también ayer por la tarde, de un vivo e intenso debate sobre el carácter y el alcance de las medidas de carácter económico que deben acompañar la aplicación del estado de alarma.

El Gobierno de coalición no ha sufrido fisuras por culpa del coronavirus. Psoe y Unidas Podemos han trabajado estas semana codo con codo, sin formar bloques contrapuestos, al menos de forma aparente. Si ha habido discrepancias, estas no han trascendido. Desde el primer momento, los ministros de UP se mostraron partidarios de la declaración del estado de alarma en toda España.

El Estado se afirma y el Gobierno se dispone a jerarquizar las decisiones principales ante la creciente proliferación de medidas de urgencia desde las autonomías. La empática línea Simón se ha visto finalmente desbordada por los acontecimientos. (El epidemiólogo Fernando Simón ha sido durante más de cinco semanas la voz de la autoridad sanitaria, llevando a cabo una eficiente y pedagógica labor de comunicación, sin sesgo partidista). La crisis del coronavirus entra definitivamente en una nueva fase. Los casos de infección se multiplican a velocidad exponencial y el Gobierno se dota de poderes especiales. El jefe del Ejecutivo anunció ayer que durante la próxima semana el número de afectados puede llegar a los 10.000 en toda España. El test vírico efectuado a los Reyes y sus dos hijas ha dado resultado negativo.

