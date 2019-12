Print This Post

La hora del anuncio se acerca y los interrogantes son cada vez menos. Alberto Fernández diseñó un gabinete de más de 20 integrantes y se guardó como sorpresa la identidad del ministro de Economía, pero la incógnita para ese casillero se redujo a un par de nombres: Martín Abeles, director de la Oficina de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en Buenos Aires, y Martín Guzmán, colaborador del premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz.

La presentación será mañana, a las 18, en las oficinas de Fernández en Puerto Madero. En principio, solo serán de la partida el presidente electo y sus futuros funcionarios. Es decir que en la foto no estarían ni Cristina Kirchner ni Sergio Massa. Una forma de reforzar la idea de que el gabinete es de Fernández. Después de los anuncios, el presidente electo dará una conferencia de prensa, la primera después de las elecciones del 27 de octubre.

El ministro de Economía, que reunirá las áreas de Hacienda y Finanzas, compartiría la gestión económica con Matías Kulfas, que encabezará el Ministerio de Desarrollo Productivo. Esta última cartera tendrá dentro de su órbita las secretarías de Energía, Comercio Interior e Industria, entre otras. En total habría veinte ministros y tres secretarios con rango de ministro, todos coordinados por Santiago Cafiero, que asumirá como jefe de Gabinete.

Él fue el encargado de comunicar las decisiones que tomó Fernández en los últimos días. También de diseñar la estructura de cargos de cada ministerio. En muchos casos los ministros debieron ceder secretarías para mantener la paz dentro de la coalición de gobierno. «Apostamos a una gestión integrada», estrenó un eufemismo un dirigente que conversa todas las semanas con Fernández.

En la lista de ministros hay tres nombres anticipados por el presidente electo: Ginés González García (Salud), Agustín Rossi (Defensa) y Daniel Arroyo (Desarrollo Social). Hay otros seis que, si bien no fueron confirmados públicamente, todos dan por designados hace meses. Ese pelotón lo integran Felipe Solá (Cancillería), María Eugenia Bielsa (Vivienda y Hábitat), Eduardo «Wado» de Pedro (Interior), Marcela Losardo (Justicia), Nicolás Trotta (Educación) y Vilma Ibarra (Secretaría de Legal y Técnica).

En las últimas semanas se consolidaron otros seis nombres que el presidente electo no se preocupa en desmentir: Tristán Bauer (Cultura), Roberto Salvarezza (Ciencia y Tecnología), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Claudio Moroni (Trabajo), Matías Lammens (Turismo y Deportes) y Julio Vitobello (Secretaría General). Desde hace un par de semanas también se sabe que Fernández tendrá como jefe de asesores al expresidente del PJ porteño Juan Manuel Olmos.

A ese grupo se sumaron otras designaciones confirmadas en las últimas horas. Esa nómina la integran la directiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) Elizabeth Gómez Alcorta (Equidad) y el ex intendente de Junín Mario Meoni (Transporte). Este último llegó al gabinete después de que Fernández descartara para ese cargo al senador Carlos Caserio y como compensación a Massa, por haber dejado fuera de carrera para Seguridad a Diego Gorgal, un especialista de su espacio.

Esa no sería la única asignación de lugares para el Frente Renovador. La concejala de Tigre Malena Galmarini, esposa de Massa, podría recalar en la dirección de Aysa, la empresa estatal encargada de proveer de agua y cloacas a la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. La senadora bonaerense Micaela Ferraro Medina ocupará una secretaría en el Ministerio de Desarrollo Social, que tendrá también fuerte presencia de La Cámpora.

La candidata más fuerte para el Ministerio de Seguridad es la antropóloga Sabina Frederic, integrante de Agenda Argentina, un grupo de intelectuales que coordina el sociólogo Nahuel Sosa. Su designación parece asegurada, igual que la de Juan Cabandié en Ambiente, aunque resta saber si esta última área seguirá como una secretaría o recuperará el rango de ministerio. El presidente electo definió también que Juan Pablo Biondi será el vocero presidencial y que Francisco Meritello ocupará la Secretaría de Medios.

Además de la incógnita sobre Economía resta saber quién será el ministro de Agricultura. El candidato más fuerte para el cargo era hasta la semana pasada Gabriel Delgado, ex secretario de Agricultura. Pero en los primeros días de esta semana ganó terreno el diputado Luis Basterra, ex presidente de la Comisión de Agricultura, aunque ayer no había certezas sobre su designación.

Otro casillero sobre el que no hay claridad es el de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). El bolillero de candidatos quedó vacío cuando se confirmó que el ex ministro de Justicia Alberto Iribarne no ocupará ese lugar, sino que integrará el cuerpo de asesores del presidente. Fernández se propone reformar el área, pero lo más probable es que los cambios queden para más adelante.

