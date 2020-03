La importancia de los trabajadores de la infancia en medio de la pandemia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Así como.los trabajadores de otras áreas de salud y seguridad resultaron ser actores tenidos en cuenta por el Gobierno nacional, corresponde al Ejecutivo porteño asignar una partida extraordinaria para atender a quienes se dedican al campo de la infancia y la adolescencia, expresaron a AIM desde Asamblea de Infancias y Adolescencias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Apiaba). Días atrás, Apiaba manifestaba su preocupación ante la vulnerabilidad de hogares propios o conveniados, paradores o Centros de Atención Transitoria, o de Día, ante el emergente sanitario provocado por la pandemia.

En ese sentido, deben tenerse en cuenta los traslados a los lugares de acompañamientos múltiples y su obvia puesta a servicio, sumado a los riesgos que esta pandemia pueda traer aparejada para ellos y sus familias, dijeron a AIM desde Infancia en relación con los trabajadores del sector y el marco de la pandemia.

Asimismo, “expresan la necesaria y urgente igualdad de trato para todos, todas y cada uno de los trabajadores y trabajadoras del campo de la infancia y adolescencia incluidos los que pertenecen a organismos públicos y dispositivos de organizaciones de las ongs dedicadas a su acompañamiento integral”.

“Intimamos a que el Gobierno de la Ciudad asuma la responsabilidad depositada en ellos a esta hora tan particular. Lo contrario sería una obvia desigualdad de trato”, afirmaron desde Apiaba.

Días atrás, Apiaba manifestó a AIM su preocupación ante la demostración de insensibilidad que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires evidencia en relación a hogares propios o conveniados, paradores o Centros de Atención Transitoria, o de Día, ante el emergente sanitario provocado por la pandemia.

A raíz de la cuarentena decretada la dirección general de Niñez y Adolescencia del ministerio de Desarrollo Humano y Habitat de la Ciudad ha demostrado por un lado un nuevo corrimiento a la implementación de políticas públicas aliviadoras ante esta situación, trasladando la responsabilidad central a las organizaciones sociales exigiéndoles medidas de seguridad sin los acompañamientos requeridos por el principio de corresponsabilidad estipulado por la ley. Esto podría encuadrarse en una falta grave por parte del ejecutivo local y sus organismos competentes, en relación a los cuidados compartidos que amerita toda instancia de derivación de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales.

La derivación de niños, niñas y adolescentes a Hogares y centros no gubernamentales no excluye al Estado de sus responsabilidades de acompañamiento amplio, por el contrario, posiciona a sus organismos derivadores en un compromiso reforzado que no sólo se encuadra en una asistencia económica extraordinaria, alimentaria y sanitaria. “También debe regular su intervención en términos de acompañamiento integral y así garantizar el cumplimiento de sus derechos. El estado supervisa el accionar de estos dispositivos regularmente pero paradójicamente se corre de su lugar central en momentos tan especiales como éste”, denunciaron.

La ausencia de operadores y personal técnico, de maestranza y traslados que forman parte de los cuadros necesarios y exigidos por la Ciudad, debe corresponderse con los que los propios organismos locales deberían estar implementando ante esta emergencia sanitaria, a pesar de la situación las y los trabajadores de los hogares siguen realizando su labor.

Qué es Apiaba

La Apiaba reúne a organizaciones dedicadas a promover y defender los derechos de los niños, niñas, adolescentes y sus familias, referentes de centros comunitarios, representantes de centros de estudiantes, educadores populares y especialistas en infancia y educación.

Uno de los propósitos de la Asamblea de Infancias y Adolescencias es que no se vulneren los derechos de chicos y chicas en la Ciudad de Buenos Aires, además la Asamblea se propone realizar un balance crítico de la aplicación actual de la Ley 114, entre otros problemas que afectan la vida de los niños y sus familias.