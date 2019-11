La Justicia intimó a la Municipalidad a que informe diariamente sobre la recolección de basura

Connect on Linked in

En una audiencia llevada adelante esta tarde, el juez Alejandro Cánepa convocó a las partes involucradas en el conflicto por la falta de recolección de la basura en la ciudad para dar a conocer su dictamen. En este sentido declaró abstracto el amparo solicitado por la Municipalidad contra los gremios porque ya se dictó conciliación obligatoria. En tanto hizo lugar a la acción de ejecución solicitada por la Asamblea Vecinalista e intimó a la comuna a que diseñe un plan de acción para luego del 15 y que éste sea expuesto para el monitoreo de los vecinos, según pudo confirmar AIM con el abogado de la entidad.

La decisión del magistrado actuante fue dada a conocer entrada la tarde de este miércoles. El juez Alejandro Cánepa convocó a una nueva audiencia a la comuna, vecinos, gremios, representantes del gobierno provincial, Fiscalía de Estado y ministerio Público Fiscal. En la oportunidad dio lectura a una extensa resolución, contó a esta Agencia César Cesario, representante legal de los vecinos. En cuento a lo grueso, Cánepa se expidió sobre el amparo presentado oportunamente por la Municipalidad contra los gremios y la acción de ejecución de la Asamblea contra el municipio. Sobre esta última fue favorable a la demanda, evaluándose positivamente, según argumentó Cesario.

“Hasta el día 15 la Municipalidad, con la asistencia de los camiones de Vialidad ofrecidos por la Provincia, va a tener que recolectar lo que ha quedado sin levantar de basura en la ciudad. Después del 15, la Municipalidad debe designar a un funcionario responsable que será encargado de presentar un plan de recolección de residuos e informar a diario con qué personal lo hace, con qué equipamiento, de qué forma, y ese informe darlo a conocer a la Asamblea para que los vecinos puedan monitorear si se cumple o no con el plan. Esto está buenísmo”, evaluó el letrado.

Según el detalle establecido por el magistrado, la Municipalidad de Paraná deberá confeccionar informes diarios sobre el trabajo realizado, comprendiendo: personal involucrado por día y por unidad municipal; turnos trabajados (horarios); vehículos utilizados de propiedad municipal (refiriéndolos por N° de identificación) por día y por unidad municipal; vehículos utilizados de propiedad de Vialidad Provincial (identificándolos con matrícula) por día y por unidad municipal; recorridos realizados y barrios intervenidos; los que serán entregados diariamente al Tribunal y al domicilio constituido de los actores, para su seguimiento y control.

Por otra parte, se intimó a la Municipalidad de Paraná a que en 24 horas designe ante el Tribunal una persona responsable de la organización, ejecución y control de las actividades, lo cual será comunicado también a los actores en su domicilio constituido; y elabore un programa de prestación del servicio para los próximos 20 días.

En otro punto importante que se destacó desde la Asamblea del fallo de Cánepa, el juez advirtió que en caso de que el municipio no llegue a un acuerdo con los gremios finalizado el período de conciliación, solicita a la Secretaría de Trabajo que se presente a Nación para declarar el servicio esencial “y no se vuelva resentir el servicio, para no tener que volver a tener el problema de la no recolección de basura”; describió el asambleísta. “La Municipalidad deberá normalizar el servicio de recolección de residuos”, subrayó.

En cuanto a la demanda del municipio contra los gremios, Cánepa se fundó que quedó abstracta do que la Secretaría de Trabajo decretó el dictado de la conciliación obligatoria la que las partes accionadas accedieron a acatar y los gremios levantaron las medidas de fuerza.