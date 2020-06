La Uner en rojo pagará aguinaldos fraccionados de sueldos menores a 40 mil pesos

Print This Post

El Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios de Entre Ríos (Sitradu), enrolado nacionalmente con la Condu H, se mantiene en alerta ante el anuncio de que la Universidad Nacional de Entre Ríos pagará el medio sueldo anual complementario de forma desdoblada. “La Universidad tiene un déficit mensual, que tampoco sabemos muy bien cuáles son los motivos”, señaló a AIM la dirigente Sofía Sforza. Este viernes se llevará adelante una jornada nacional de protesta.

El sindicato de docentes universitarios entrerrianos, participó del plenario que llevó adelante la Federación Nacional de Docentes Universitarios Histórica (Conadu H), donde se analizó el escenario en el cual se anunció que el medio aguinaldo será abonado de forma escalonada. Esta reunión, se adelantó el rechazo y que se efectuarán acciones de lucha, contó a esta Agencia Sofía Sforza, de Sitradu. La idea sería realizar “una desconexión” a la modalidad virtual que se está implementando ante la emergencia sanitaria por la pandemia.

“A nosotres nos confirmaron que la Uner tiene un déficit mensual, y lo que está sucediendo es que muchas Universidades se están haciendo cargo de los aguinaldos, de completar lo que envíe el gobierno nacional, o lo que esté presupuestado. En este sentido, la Uner está en déficit mensual, según lo que nos dijeron, que tampoco sabemos muy bien cuáles son los motivos, de dónde viene, porque al no estar funcionando hay ciertos gastos que directamente no se están haciendo. Pero bueno, la verdad es que no hemos podido acceder o si hay algún modo de acceder a los balances sobre esto. Hoy ya llegó un mail que quienes en bruto cobran de 40 mil pesos para arriba, se les va a fraccionar el aguinaldo”, señaló la dirigente gremial.

En cuando a las definiciones arribadas en el plenario de Conadu H, señaló que allí se expusieron las diversas situaciones y que varían muchísimo de acuerdo a cada provincia. “Lo que decidió y salió fue una jornada nacional de protesta, con un ‘apagón’, con un paro para quienes todavía estamos en clase y actividades de visibilización para quienes ya hayan entrado en receso invernal”, adelantó.

En estos días se decidirá a nivel local cómo se lo va a implementar, la modalidad a llevar a cabo, “porque las realidades de las unidades académicas son diferentes”, apuntó Sforza, que sí confirmo que “el apagón será el viernes 3 de julio”.