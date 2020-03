Paraguay: Creen que uno de los pacientes con coronavirus se contagió en Argentina

Print This Post

El ministro de Salud de Paraguay, Julio Mazzoleni, informó que son cinco los pacientes diagnosticados con coronavirus COVID-19 en ese país y varios de ellos están vinculados con un hombre que dio positivo e ingresó al país desde Argentina, y se encuentra en terapia intensiva desde el 5 de marzo.

Mazzoleni explicó que el segundo caso positivo corresponde a un hombre de 61 que retornó a Paraguay desde Argentina. “Estuvo entre Buenos Aires y Córdoba del 4 al 26 de febrero”, precisó el funcionario.

El ministro paraguayo agregó que el paciente retornó a Paraguay por vía terrestre a principio de mes y el 3 de marzo desarrolló síntomas. “El 4 de marzo fue internado y el 5 se lo trasladó a terapia intensiva”, señaló durante la conferencia de prensa en la que se anunció la suspensión de las clases y de eventos masivos tanto en el ámbito privado como público por el término de 15 días.

Mazzoleni explicó que el caso tiene una particularidad: no estuvo en países con circulación activa del virus y contagió a los dos doctores que lo atendieron. “Hubo varios contactos entre los dos médicos, que están internados en otro sanatorio de la capital”, explicó el funcionario. Asimismo advirtió que al mismo tiempo, los dos doctores mantuvieron múltiples contactos con otras personas.

Por último, el ministro indicó: “No podemos descartar la circulación del virus en el país, por eso presentamos medidas drásticas, necesarias y preventivas para mitigar la propagación del virus”.

Esta mañana, el viceministro de Salud de Paraguay, Julio Rolón, confirmó que el paciente no estuvo en los países señalados por la OMS (Organización Mundial de la Salud) aunque es probable que se haya contagiado en Argentina. “No tiene antecedentes de haber viajado a Europa, pero como uno no puede tener la certeza de que no haya circulación del virus, se tomaron las medidas necesarias”, señaló.

En declaraciones a Radio La Red, Rolón explicó que siguiendo la trazabilidad del circuito que realizó el paciente en su visita a Argentina, que incluyó un recorrido turístico y la asistencia a un concierto, “eso nos hizo pensar que la circulación evidentemente ya es comunitaria porque no tuvo contacto con ningún caso importado”.

“Para nosotros es un caso autóctono y haciendo el análisis de su llegada y el tiempo de incubación, creemos que se ha contagiado en Argentina y haya desarrollado aquí (en Paraguay) la enfermedad”, concluyó el funcionario.

Analizando el contexto del primer caso y del segundo, el jueves por la noche el gobierno de Paraguay tomó “medidas sanitarias para proteger a la ciudadanía” y ordenó la suspensión de las clases en todos los niveles educativos y de eventos masivos que impliquen la aglomeración de personas –tanto públicos como privados– por el término de 15 días, a fin de evitar la propagación del coronavirus debido a que sospechan que hay circulación viral en el territorio.

El brote de coronavirus, originado en la ciudad china de Wuhan, ha dejado hasta ahora más de 118.000 casos confirmados a nivel mundial y más de 4.000 fallecimientos, más de 3.000 de ellos en China.

La OMS declaró la emergencia sanitaria internacional a finales de enero y ha pedido a la comunidad internacional que redoble sus esfuerzos para hacer frente al virus.

