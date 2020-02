Pon corazÃ³n a tu cerebro: Entiende tus emociones para vivir mejor

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Miedos, ansiedad, estrés, ira, vergüenza… Las emociones siguen siendo nuestra asignatura pendiente. En Pon corazón a tu cerebro, te ofrecemos realizar un viaje de descubrimientos y ejercicios prácticos para que alcances la psicoplenitud. Descúbrelo a continuación.

Ernesto Sábato dijo una vez que el buen escritor debe saber expresar grandes cosas con pequeñas palabras. En Pon corazón a tu cerebro, el libro que hemos creado en La mente es maravillosa, aspiramos a algo más. Buscamos por encima de todo, expresar y transmitir cosas útiles con palabras sencillas, ser de ayuda con palabras cercanas, dejar en cada página un recurso efectivo para cada momento necesitado.

Dar forma a cualquier libro, sea cual sea su temática, siempre suscita una curiosa combinación entre temor y pasión. Hay una pincelada de miedo al no saber si esa idea que se tiene en mente puede funcionar. No obstante, cuando bombea la ilusión y una visión clara sobre lo que se quiere conseguir, la labor se vuelve más sencilla. A ello, se le añade un ingrediente aún más poderoso: el compromiso, ese que teníamos con cada uno de nuestros queridos lectores en el presente espacio.

Tanto Gema Sánchez Cuevas, directora de La mente es maravillosa y quien les escribe ahora, sabíamos desde el principio cuál debía ser la temática de este trabajo que salió a la luz en enero de este mismo año. Si optamos por las emociones es básicamente porque esa, sigue siendo nuestra eterna cuenta pendiente. Las emociones son nuestro bastión y nuestro lenguaje, un código primordial que seguimos sin comprender y dominar con efectividad.

Cada uno de nosotros somos algo más que nuestros trabajos, que nuestras familias, un envoltorio físico y un conjunto de células interconectadas dando forma a tejidos y órganos. El ser humano es por encima de todo sus emociones y sus sentimientos; saber usar esos maravillosos universos a nuestro favor es lo que asienta el auténtico bienestar psicológico. Y esa, es nuestra aspiración y propósito con este libro.

Pon corazón a tu cerebro: un viaje al mundo de las emociones

Algo que sabemos bien desde el campo de la psicología es que la atención de nuestra sociedad a la salud mental está muy lejos de ser ideal. Desde La mente es maravillosa entendemos que transmitir información, enseñar, acercar el mundo de la neurociencia, del crecimiento personal o de los trastornos psicológicos es terapéutico. También es útil.

Algo que queda también en evidencia es que las tasas de estrés, ansiedad y depresión están aumentando. Nuestro mundo cambia rápidamente, está suspendido en un estado de incertidumbre perpetua mientras cada uno de nosotros, vivimos de manera acelerada.

El malestar, la frustración y la sensación de vacío aumentan. Se medican los sentimientos negativos porque no los toleramos, porque no los entendemos… Y lo único que buscamos es dejar de sufrir y con un poco de suerte, dormir mejor por las noches.

Gran parte de esta realidad se debe sobre todo a nuestra incapacidad para conectar y comprender las emociones y los sentimientos. Todos ellos son el sostén del bienestar. Son la plataforma de nuestros comportamientos, decisiones y relaciones sociales.

El objetivo de Pon corazón a tu cerebro es capacitar a cada persona a ser un buen entendido y gestor de estos universos internos.

Un propósito que es un viaje: convertirte en una persona competente en materia emocional

Cada uno de nosotros podemos ser altamente competentes en nuestros trabajos. Podemos disponer de varios títulos universitarios y liderar una o diez empresas y, aun así, tener la misma competencia emocional que un niño de tres años.

A la hora de escribir Pon corazón a tu cerebro, teníamos claro que, para mejorar nuestra alfabetización en esta materia, debíamos llevar de la mano al lector hacia un viaje muy concreto. Uno que tuviera las siguientes paradas:

Identificar en qué aspectos fallamos y que de algún modo nos convierten en analfabetos emocionales.

Comprender qué son las emociones y qué son los sentimientos.

Entender, aceptar y manejar dimensiones como la ansiedad, la ira, la tristeza, la vergüenza, el miedo, la frustración…

Comprender cómo afectan las emociones a nuestro cuerpo.

Usar las emociones a nuestro favor para mejorar las relaciones sociales, la comunicación…

Pon corazón a tu cerebro, un libro que es un kit de ejercicios

La buena gestión de las emociones se queda en nada si no hay compromiso. Es más, de nada nos sirve entender una información sobre esta materia si no la aplicamos, si no hallamos una estrategia concreta que nos pueda servir.

En Pon corazón a tu cerebro, teníamos claro que era imprescindible que el libro tuviera una utilidad práctica. De ahí, que en sus páginas podamos encontrar lo siguiente:

Cada capítulo está acompañado de un kit de sencillos ejercicios con instrucciones, pasos y recomendaciones.

Hay recursos para manejar diferentes estados de ánimo, para reducir la ansiedad, comprender cómo actúan determinadas emociones, actividades para mejorar la comunicación emocional, la asertividad, la empatía, etc.

Más que a la felicidad… aspira a la Psicoplenitud

Algo que tuvimos presente desde el principio es que no deseábamos dar forma a un libro más de autoayuda. No buscábamos crear un manual más sobre cómo aprender a ser feliz. Buscábamos por encima de todo, dotar a cada persona que se sumerja en esta lectura, de habilidades para invertir en su bienestar psicológico a través de las emociones. Siempre desde un punto riguroso y científico, y eso, es la psicoplenitud.

La psicoplenitud se alcanza cuando nos sentimos bien con lo que somos y lo que tenemos. Esa es la auténtica felicidad.

El lector podrá desarrollar esta competencia aprendiendo a afrontar la adversidad, el estrés cotidiano y las preocupaciones con recursos efectivos.

Por la Lic. En Psicología Valeria Sabater para La Mente es Maravillosa.-